Negociações históricas e reviravoltas: um resumo da janela europeia

Escancarada, a janela de transferências europeias deu muito o que falar antes e após a bola rolar. Nesta terça-feira (31/8), ela foi finalmente encerrada e, como de praxe, com novidades há poucas horas do fim. Depois das oficializações de Messi no Paris Saint-Germain e Cristiano Ronaldo no Manchester United, o Atlético de Madrid repatriou, por empréstimo e no apagar das luzes, o francês Antoine Griezmann. Achou bom? O Correio listou as negociações mais relevantes do período e os contratos mais importantes envolvendo brasileiros.

Messi em uma nova empreitada

Como esperado, a dupla Messi e Cristiano Ronaldo puxa o páreo de transferências mais importantes desta janela de negociações. O argentino, eleito seis vezes melhor jogador do mundo, não renovou com o Barcelona, deixou a Catalunha depois de 17 temporadas vestindo a camisa azul-grená e rumou a Paris para fazer parte de um novo projeto e, junto à Mbappé e Neymar, colocar os parisienses no lugar mais alto da Europa.

Cristiano Ronaldo de volta para casa

Após atingir o sucesso nacional na Itália jogando pela Juventus, Cristiano Ronaldo sentiu que o momento era de retornar para "casa". O atacante foi oficializado pelo Manchester United, por 15 milhões de euros, pouco tempo depois do arquirrival, o Manchester City, ter informado o encerramento das negociações. Assim, o caminho ficou livre e CR7 voltou para o lugar onde foi campeão europeu e foi eleito melhor do mundo pela primeira vez.

Chelsea abre os cofres por Lukaku

Mas nem só de Messi e Cristiano Ronaldo vive o futebol europeu. A janela de transferências proporcionou retornos e algumas apostas em quem fez bonito na temporada passada. O centroavante belga, Romelu Lukaku, por exemplo, trocou a Inter de Milão pelo atual campeão europeu, o Chelsea, por 115 milhões de Euros, a segunda transferência mais cara desta janela.

Jack Grealish no City

Finalista da Eurocopa com a Inglaterra, o ponta esquerda Jack Grealish teve uma ótima performance na última edição do Campeonato Inglês e chamou a atenção dos gigantes, entre eles, o Manchester City. Os Citizens desembolsaram 117,50 milhões de euros para contar com o jogador de 25 anos até 2027.

Depay: um achado para o Barça

Talvez prevendo a saída de Lionel Messi, o Barcelona foi ao mercado e fez um excelente negócio com o centroavante holandês Memphis Depay. O camisa nove deixou o Lyon a custo zero e fechou a equipe catalã até junho de 2023. Depay vem deixando o torcedor do Barça otimista, pois em três jogos oficiais com a camisa azul-grená, são dois gols e uma assistência.

Destaque na Eurocopa, Donnarumma fecha com PSG

Um dos destaques da Itália na campanha vitoriosa na Eurocopa, o goleiro Donnarumma foi mais um jogador na mira do poderoso Paris Saint-Germain. O jogador de apenas 22 anos deixou o Milan de graça e transferiu-se para a equipe parisiense até junho de 2026.

Sancho no lado vermelho de Manchester

Outro inglês que também chama a atenção no futebol internacional é o ponta direita Jadon Sancho, de 21 anos. Ele passou quatro temporadas no time profissional do Borussia Dortmund e, enfim, retornou para a cidade de Manchester. Agora, porém, para o lado vermelho. O United pagou 85 milhões de euros pelo passe do jogador até 2026.

Hakimi fecha com o Paris

Campeão italiano pela Inter de Milão, o jovem lateral Hakimi, de 22 anos, foi mais um jogador com destino ao Parque dos Príncipes, em Paris. O marroquino chega ao PSG para formar o setor defensivo junto com Marquinhos, Sérgio Ramos e Nuno Mendes. Os franceses pagaram 60 milhões de euros para contar com o defensor por seis temporadas.

Sérgio Ramos é mais um galáctico no PSG

De olho em diversas possibilidades para a montagem do elenco, a diretoria do PSG, claro, monitorava o fim de contrato do zagueiro Sergio Ramos. Depois de 16 temporadas defendendo o Real Madrid, o espanhol decidiu ir respirar novos ares e agora está ao lado de Marquinhos, Neymar, Messi, Mbbapé e tantas outras estrelas.

Griezmann retorna ao Atlético de Madrid

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid quer ir além na temporada 2021/2022. Para isso, repatriou o ídolo Antoine Griezmann. No último dia da janela, o francês foi anunciado como reforço colchonero e chega por empréstimo até junho de 2022

Principais negociações envolvendo brasileiros

Um dos principais nomes da Seleção Brasileira na conquista do bicampeonato olímpico, Matheus Cunha trocou a Alemanha pela Espanha. O Atlético de Madrid pagou 30 milhões de euros pelo jogador de 22 anos, que poderá atuar em uma das ligas mais prestigiadas do mundo. O contrato de Cunha com os colchoneros vai até 2026.

No início do período de transferências, o meia Gerson, ex-Flamengo, foi quem chamou a atenção do Olympique de Marselha, do técnico argentino Jorge Sampaoli, e foi contrato por 25 de milhões de euros para jogar na liga francesa por seis temporadas.

O lateral direito, Emerson Royal, ex-Galo, foi mais um jogador a deixar o Barcelona. O brasileiro de 22 anos acertou com o Tottenham até 2026. O clube londrino teve de desembolsar 25 milhões para contar com o atleta.

Última transferências

- O meio-campista argentino, Pablo Sarabia deixa o PSG por empréstimo rumo ao Sporting, de Portugal.

- Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, é mais um a partir para o futebol inglês. O meia espanhol negociou por empréstimo com o Chelsea e deve ser oficializado nas próximas horas.

