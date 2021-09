Brasil estreia em Brasília no Sul-Americano

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBV)

Brasília será o palco do retorno da Seleção Brasileira masculina de Vôlei às quadras. Hoje, às 19h, no Ginásio Nilson Nelson, o time canarinho estreia no Sul-Americano diante do Peru. O confronto diante dos incas será o primeiro de quatro nesta edição do torneio continental, que vai até o próximo domingo. O jogo será transmitido pelo SporTV 2. A competição dará duas vagas no Mundial, em 2022.

Ontem, o time do técnico Renan Dal Zotto treinou no palco do duelo. O Brasil chega como favorito contra Argentina, Chile e Colômbia. Dos 14 convocados, sete estiveram em Tóquio: Bruninho, Cachopa, Alan, Lucarelli, Lucão, Isac e Thales.

A outra metade é composta por caras novas. Uma delas é cria do DF: o oposto Aboubacar. “Estou bastante feliz porque é um sonho jogar na Seleção e disputar um Sul-Americano em Brasília, que é minha casa. É uma competição importante para o Brasil e está sendo uma grande honra”, disse.

Aboubacar conta que o foco é ser campeão. “Esse é o nosso objetivo aqui na minha casa, que é Brasília”, ressaltou o oposto. O Brasil luta pelo 33º título em 34 edições.

O treinador Renan Dal Zotto ressaltou a importância de jogar bem o torneio. “O Sul-Americano classifica para o Mundial de 2022. Temos algumas seleções que estão um pouco atrás no ranking mundial e uma Argentina crescendo ano a ano, e que é uma das fortes candidatas a disputar o título do Campeonato Sul-Americano com o Brasil”, avaliou o comandante verde-amarelo. (VP)



Sul-Americano de Vôlei

1ª rodada

16h30 - Argentina x Colômbia

19h - Brasil x Peru