Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» FLAMENGO

Afastado desde 25 de julho, o zagueiro Rodrigo Caio está próximo de voltar aos campos pelo Flamengo. O defensor finalizou um trabalho de recuperação de uma lesão do joelho e voltou a treinar com bola no gramado.

» VASCO

O Vasco apresentou, ontem, uma reformulação visual em seu escudo. De acordo com o cruzmaltino, a mudança gráfica de alguns elementos pretende a “criação de uma identidade visual mais coerente e atual”.

» BOTAFOGO

O Botafogo realizou a compra em definitivo do atacante Chay. Um dos destaques do alvinegro na temporada, ele estendeu o vínculo até o fim de 2024. “Não vai faltar dedicação. A luta vai continuar e espero conseguir o acesso.”

» PALMEIRAS

Ídolo do Palmeiras, Dudu abriu mão de sua folga e foi à Academia de Futebol, ontem, para fazer um trabalho físico. O elenco voltará aos treinos hoje, mas o atacante quis usar o dia livre para estar bem condicionado fisicamente.

» GAMA

O Gama não conseguiu fazer frente ao Flamengo na Copa do Brasil Sub-17. Ontem, o alviverde recebeu os rubro-negros na partida de ida das oitavas de final e acabou goleado, por 4 x 0. O jogo de volta será em 7 de setembro.

» VÔLEI DE PRAIA

Das quatro duplas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos, três já anunciaram o fim da parceria: Evandro e Bruno Schmidt, Ana Patrícia e Rebecca e, ontem, foi a vez de Alison e Álvaro Filho comunicarem o fim do projeto.