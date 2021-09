Tite enxerga briga saudável na Seleção:"Fomentamos competição leal"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira realizou o último treinamento às vésperas do confronto frente ao Chile, pelas Eliminatórias. Antes de embarcar para Santiago, junto à delegação, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e comentou diversos aspectos na preparação da equipe para a rodada tripla da competição. A escalação foi um dos assuntos abordados pelos jornalistas, mas o comandante brasileiro preferiu fazer mistério quanto aos 11 que iniciam o duelo da quinta-feira (2/9).

“Não vou dar a equipe que vai iniciar. Vou segurar a escalação, estabelecer a estratégia para fazermos um grande jogo amanhã. Foram muitas situações, muitos problemas que nós tivemos. Resolvi segurar e não externar de forma pública”, justificou o treinador.

Sem a presença das grandes estrelas que atuam na Inglaterra, o técnico Tite disse que o cenário abre oportunidade para os outros jogadores mostrarem serviço. “Nós fomentamos competição leal. Sim, o melhor desempenho, quanto melhor e mais tu desempenhar, mais reconhecimento público tiver, mais vocês falarem bem, o outro atleta vai ter que levar esse padrão, essa é a nossa ideia”, ressaltou o comandante.

Pensando nas próximas escalações da Seleção e em um eventual novo modelo para a Copa do Mundo, Tite disse ao jornalista do Correio, Marcos Paulo Lima, não descartar, eventualmente, adotar um esquema com três zagueiros, como as principais equipes do futebol internacional.

“Podemos, sim, ter essa possibilidade, não a descarto. Mas um dos fatores que temos é a solidez defensiva. E você modificar isso, numa coisa que vem te dando resultado, tu acaba buscando uma incógnita O que estamos buscando é um processo criativo maior, com mais meio-campistas criativos. Nossa construção por vezes é muito vertical. Se a seleção estivesse com uma situação defensiva complicada, seria uma possibilidade. Mas a prioridade é a construção ofensiva.

Questionado diversas vezes por ser “conservador” nas escalações da Seleção, Tite disse que não pode responder essas críticas e opiniões. “Um jogo pode ser enxergado de diferentes formas, assim como a construção de uma equipe tem etapas diferentes. Cada um faz o comentário, a parte que quer, o enfoque que quer, os princípios que quer. Nunca vou estar contestando. O que coloco é a cabeça do técnico para a construção da equipe, que tem um viés diferente do comentarista”, frisou o técnico.

Em trecho da entrevista, Tite comentou a emoção compartilhada pelo goleiro Éverson, do Atlético-MG, e do meia Edenilson, do Internacional, em suas primeiras convocações para a Seleção. “Eles fizeram por onde para estarem aqui. Dentro desse todo, é canalizar essa emoção para eles poderem desenvolver o futebol que os trouxe até aqui. Essa camisa pesa mesmo, e estamos aqui para trazer esse equilíbrio para todos renderem o seu melhor”, disse.

Seleção embarca para o Chile

A Seleção Brasileira deixou São Paulo e embarca para o Chile ainda na tarde desta quarta-feira (2/9), em voo fretado, com previsão para a chegada em Santiago às 21h (horário de Brasília).

Brasil e Chile se enfrentam em jogo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida acontece nesta quinta-feira (2/9), às 22h, no Estádio Monumental, em Santiago, capital chilena. O duelo é o primeiro de uma maratona de três pela competição que garante vagas à Copa do Mundo de 2022, no Catar.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima