Carol Santiago fatura terceiro ouro e Daniel Dias se despede dos Jogos

JM Júlia Mano*

A brasileira é a atleta mulher com mais conquistas em uma única edição de Jogos Paralímpicos - (crédito: ALE CABRAL/CPB)

O 9º dia dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 ficou marcado pelo adeus de Daniel Dias às piscinas. Maria Carolina Santiago também fez história na capital japonesa ao conquistar o terceiro ouro. A nadadora se tornou a atleta feminina com mais pódios em uma única edição do evento. Na bocha, José Carlos Chagas protagonizou medalha inédita na classe BC1. O Brasil ainda conquistou mais uma prata e dois bronzes. Contudo, o país caiu uma posição no quadro geral, encerrando o dia nasétima colocação com 48 medalhas (15 ouros, 12 pratas e 21 bronzes).

» Natação

A final dos 50m livre S5 marcou a despedida de Daniel Dias. O atleta de 33 anos e dono de 27 medalhas paralímpicas em quatro edições dos Jogos se aposentou fora do pódio. O mineiro terminou a prova em quarto lugar, porém volta ao Brasil com três bronzes em Tóquio.

Maria Carolina Santiago subiu no lugar mais alto do pódio pela terceira vez. A pernambucana quebrou recorde paralímpico dos 100m peito SB12 com a marca de 1min14s89. Com os três ouros, a prata e o bronze na Terra do Sol Nascente, a atleta sagrou-se a brasileira mulher com mais medalhas faturadas em uma única edição das Paralimpíadas. Lucilene Sousa também competiu na categoria, mas ficou na quinta colocação.

Talisson Glock conquistou a primeira medalha individual no torneio. O nadador ficou em terceiro lugar do pódio dos 100m livre S6 em disputa acirrada com o chinês Jia Hongguang. Cecília Araújo faturou a prata nos 50m livre S8. Gabriel Melone ficou para trás na fase classificatória dos 100m livre S6. Ruiter Silva também não conseguiu ir longe nos 200m medley SM9.

» Atletismo

Lucas Prado e Felipe Gomes, dos 100m T11, conseguiram uma vaga na semifinal, diferentemente do compatriota Daniel Mendes, que foi eliminado na fase classificatória. No entanto, os brasileiros não avançaram à final.

O brasiliense Ariosvaldo Fernandes Parré quase conquistou o terceiro lugar. O corredor dos 100m T53 fechou a final em quarto lugar. Samira Brito, dos 100m T36, conseguiu a classificação para brigar por medalha, mas ficou em sétimo. Tascitha Cruz foi eliminada na primeira prova da categoria. Viviane Soares, dos 100m T12, garantiu presença na semifinal.

» Vôlei sentado

A Seleção feminina avançou invicta às semifinais. Por 3 sets a 1, as brasileiras venceram as italianas comandadas por Amauri Ribeiro, ex-jogador e ouro em Barcelona-1992. O time verde-amarelo retorna à quadra nesta sexta-feira (3/9) diante dos Estados Unidos na briga pela vaga para a final.

» Bocha

Maciel Santos, do BC2, e José Carlos Chagas, do BC1, conquistaram dois bronzes para o Brasil. Maciel enfrentou o tailandês Worawut Saengampa e venceu por 4 x 3. Chagas faturou o inédito pódio da sua classe diante do português André Ramos, por 8 x 2.

» Tiro com arco

Rejane Silva foi derrotada pela britânica Victoria Rumary por 115 x 107. Com o revés, a brasileira, da categoria W1, se despediu dos Jogos Paralímpicos sem medalha.

» Goalball

A Seleção feminina fez a melhor atuação até o momento nos Jogos. As brasileiras venceram as chinesas, líderes do grupo C, por 1 x 0, e avançaram às semifinais. O próximo confronto por classificação para a final será contra os Estados Unidos, na quinta-feira (2/9).

» Tênis de mesa

O time verde-amarelo das classes 9-10 faturaram o bronze. As brasileiras venceram a Turquia por 2 x 1 nas quartas de finais e garantiram o pódio por não haver disputa pelo terceiro lugar. A equipe enfrentou a Polônia na semifinal e foi derrotada por 2 x 0.

» Tiro esportivo

Alexandre Augusto Galgani ficou no quase. O atirador de carabina de ar, classe SH2, terminou a fase classificatória em décimo lugar. Os oito melhores pontuadores avançaram para a final. O atleta ainda tem mais uma prova no tiro esportivo nas Paralimpíadas.

» Ciclismo

A brasiliense Jady Malavazzi ficou fora de mais um pódio. A ciclista entrou em ação no início da madrugada desta quarta-feira na corrida de rua H1-4 e encerrou na 13ª colocação.



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima