Zenit pede retorno e Malcom e Claudinho viram novos desfalques do Brasil

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Aleksandar Djorovic/CBF)

A Seleção sofreu dois desfalques de última hora para a partida contra o Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022, marcada para o Catar. Na tarde desta quarta-feira (1º/9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota informado que o atacante Malcom e o meio-campista Claudinho foram cortados da viagem para o jogo, marcado para às 22h de quinta-feira (2/9). Segundo a entidade, o Zenit, clube dos atletas, solicitou o retorno imediato de ambos.

Na nota, a confederação alega que os atletas receberam “constantes comunicados” do clube russo solicitando que Malcom e Claudinho retornassem ao país. “A CBF, respaldada pelas regras da Fifa, conversou com os jogadores e explicou que eles não poderiam sofrer nenhuma das sanções ameaçadas pela equipe. Ainda assim, após algumas conversas com o coordenador da Seleção, Juninho Paulista, e o técnico Tite, eles decidiram pelo retorno”, explica o comunicado.

A tendência era que os dois atletas ficassem no banco de reservas contra o Chile. Ainda em nota, a CBF repudiou as ameaças feitas pelo Zenit aos dois jogadores e disse que acionou a Fifa. “A CBF manifesta sua discordância com os movimentos do Zenit e encaminhou reclamação formal à Fifa, anexando os documentos enviados pelo clube russo à entidade e aos atletas. A CBF apelará à entidade que rege o futebol mundial para que, em linha com seus regulamentos, todas as punições cabíveis ao Zenit sejam cumpridas”, informou.

A Seleção Brasileira está sofrendo diversos “boicotes” devido à situação da pandemia de covid-19 na América do Sul. Nas últimas semanas, os clubes ingleses vetaram que seus atletas se apresentassem para a rodada tripla das Eliminatórias. A decisão foi tomada pelo Brasil estar na lista vermelha de nações impactadas pela covid-19. Com isso, Tite perdeu Thiago Silvam Richarlison, Raphinha, Alisson, Fabinho, Roberto Firmino, Ederson, Gabriel Jesus e Fred.

As ligas da Espanha, da Itália e outras da Europa ameaçaram seguir o mesmo caminho, mas o problema foi contornado. Com os desfalques de clubes ingleses, Tite precisou convocar uma lista extra de nove jogadores para os próximos compromissos do Brasil na corrida para jogar a Copa do Mundo de 2022. Com isso, no total, 34 nomes foram chamados. Agora, somente 22 deles estão disponíveis para as partidas contra Chile, Argentina e Peru.