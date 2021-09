Cristiano Ronaldo marca dois e se isola como maior artilheiro por seleções

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Carlos Costa/AFP)

Cristiano Ronaldo escreveu, mais uma vez, seu nome na história do futebol mundial. Nesta quarta-feira (1º/9), o atacante balançou às redes duas vezes na vitória de Portugal sobre a Irlanda, por 2 x 1, na Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, e se tornou, de forma isolada, o atleta com mais gols marcados por uma seleção nacional. Com os tentos, o astro ultrapassou Ali Daei, do Irã.

Antes de a bola rolar, o português e o iraniano estavam empatados com 109 gols cada. CR7 havia igualado o recorde em 24 de junho, quando também marcou duas vezes no empate, por 2 x 2, contra a França, em partida válida pela fase de grupos da Eurocopa. Na ocasião, o novo reforço do Manchester United, da Inglaterra, recebeu felicitações e trocou mensagens com Ali Daei através das redes sociais.

“Parabéns ao Cristiano, que está agora a apenas um gol de bater o recorde de melhor marcador nas seleções. Fico honrado que esta notável marca vá pertencer a Ronaldo – um grande campeão no futebol e um humanista atencioso que inspira e tem impacto em todo o mundo”, escreveu o goleador iraniano no Instagram. “Os verdadeiros campeões serão campeões para sempre. Fico muito orgulhoso por ler essas palavras de ídolo tão grande como tu”, respondeu CR7, à época.

O Recorde do Mundo de Golos por Seleções é de @Cristiano Ronaldo! ???????? #VamosComTudo pic.twitter.com/6KpwqEDsA1 — Portugal (@selecaoportugal) September 1, 2021

Além de garantir mais um recorde para a vitoriosa carreira no futebol, os gols marcados por Cristiano Ronaldo na tarde desta terça-feira (1º/9) também de extrema importância para Portugal. A seleção do astro perdia para a Irlanda até os 43 minutos do segundo tempo. Foi quando a estrela de CR7 brilhou para confirmar a artilharia isolada entre selecionados e confirmar mais três pontos na corrida pela Copa do Mundo.

O primeiro gol do português saiu de cabeça após cruzamento de Gonçalo Guedes. Sete minutos depois, o atacante recebeu nova bola aérea e cabeceou com estilo para garantir a virada e chegar aos 111 gols por Portugal. Com o triunfo, a seleção de Cristiano Ronaldo chegou aos 10 pontos e lidera de forma isolada o grupo A das Eliminatórias da Europa. A Sérvia é a segunda colocada da chave, com sete pontos.