Destaque do Benfica, brasiliense Nycole é convocada para a Seleção Brasileira

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Mariana Sá/CBF)

O Distrito Federal está muito bem representado na Seleção Brasileira Feminina. Na última terça-feira (31/8), a técnica Pia Sundhage fez a primeira convocação após os Jogos de Tóquio-2021. Entre as 23 atletas chamadas para os dois amistosos diante da Argentina, está a atacante Nycole, cria de Sobradinho (DF), um dos destaques do Benfica, atual campeão português.

A convocação de Pia Sundhage marca o início de um novo ciclo para o futebol feminino brasileiro. Das 23 jogadoras chamadas, 12 não participaram da última campanha olímpica, em Tóquio. Entre elas, Nycole que, apesar de não ter ido ao Japão, tornou-se figurinha carimbada na amarelinha.

Mas antes disso, sob a batuta de Jonas Urias, Nycole jogou pelas categorias de base verde-amarela, onde chegou a disputar a Copa do Mundo sub-17, em 2016, a Liga Sul-Americana Sub-19, em 2019, até ser convidada para realizar treinos junto à equipe principal, até então comandada pelo técnico Vadão.

Em 2020, a atacante recebeu a primeira chance com Pia Sundhage, ao ser chamada para participar de treinamentos em Portugal. Convencida pela qualidade de Nycole, a treinadora tratou de relacionar a atleta para o amistoso diante do Equador. Naquele 27 de setembro de 2020, a brasiliense foi participativa e ajudou na construção de três dos seis gols na vitória sobre as equatorianas.

“A Nycole será uma grande jogadora, não há dúvidas sobre isso. Quando ela se conecta com outra companheira, consegue ir muito bem”, disse Pia Sundhage ao final da goleada sobre o Equador.

Títulos pelo Benfica

A nova convocação para a Seleção Brasileira chega em ótima hora. Na temporada 2020/21, a atacante marcou 15 gols em 30 partidas pelo Benfica, além de servir as companheiras com duas assistências. O futebol de alto nível de Nycole levou a equipe à conquista do Campeonato Português e à Taça da Liga.

As conquistas nacionais junto ao Benfica na última temporada somam-se a outros dois troféus em solo lusitano: Supertaça Feminina 2019 e Taça da Liga Feminina 2019/20.

Em 2020, recém-convocada por Pia Sundhage, Nycole contou à assessoria da CBF que atuar no futebol europeu é ótimo para sua carreira. “Para mim, é uma grande experiência jogar fora do meu país, são características totalmente diferentes. Estou procurando evoluir, trabalhando sempre e com foco para que eu possa aumentar meu nível cada dia mais", disse a atacante.

Nycole desenha uma carreira de sucesso

Atacante de 1,71 metros, a brasiliense iniciou sua trajetória profissional no Ceilândia e depois passou pelo Cresspom, onde disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2017, migrou para o futsal e vestiu a camisa da Adef. No ano seguinte, transferiu-se para o Sport Recife, onde foi campeã pernambucana e anotou seis gols em 23 partidas. Em 2019, retornou à capital federal para defender o Minas Brasília na campanha na Série A1 do Brasileirão.

Entrando em sua terceira temporada pelo Benfica, Nycole tem tudo para repetir o sucesso alcançado nos dois anos anteriores. Pela frente, terá mais uma vez a responsabilidade de vestir a amarelinha. Os próximos desafios serão diante das arquirrivais argentinas, em partidas amistosas.

Próximos desafios da Seleção Brasileira

A primeira de duas partidas acontece em 18 de setembro, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Três dias depois, as duas seleções se reencontram, ainda no estado da Paraíba, porém, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Os dois duelos ainda seguem com horários a serem definidos.

O trabalho de Pia Sundhage visa a preparação para a próxima edição da Copa América, que acontece em 2022, com sede ainda a ser definida.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz