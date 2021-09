Veja a programação das Paralimpíadas de quarta para quinta-feira

JM Júlia Mano*

As Paralimpíadas de Tóquio-2020 estão na reta final. A partir das 21h (de Brasília), os atletas brasileiros entram em ação na capital do Japão, no décimo dia de competições, com promessas de mais medalhas com as finais do atletismo, da natação, do ciclismo, do parataekwondo e do tiro com arco. As Seleções do goalball, vôlei sentado e futebol de cinco brigam por vaga na final.

Quarta-feira (1/9)

Atletismo - SporTV

21h30 - Arremesso de peso F35 (Marivana Oliveira) - final

21h35 - Salto em distância T37 (Mateus Cardoso) - final

21h48 - Arremesso de peso F57 (Julyana Cristina, Tuany Priscila)

22h02 - 200m T11 (Jerusa Santos, Lorena Spoladore, Thalita Simplício) - classificatórias

22h32 - Lançamento de disco F11 (Alessandro Rodrigo)

23h06 - 100m T12 (Viviane Soares) - semifinal

Natação - Sem transmissão

21h - 400m livre S6 (Talisson Glock) - classificatórias

21h24 - 400m livre S6 (Laila Abate) - classificatórias

21h33 - 100m borboleta S9 (Vanilton Filho) - classificatórias

22h09 - 100m costas S14 (Gabriel Bandeira) - classificatórias

22h21 - 100m costas S14 (Ana Karolina Oliveira) - classificatórias

22h30 - 50m costas S2 (Gabriel Araújo) - classificatórias

22h45 - 50m livre S3 (Bruno Becker) - classificatórias

22h56 - 50m livre S4 (Ronystony Silva, Eric Tobera) - classificatórias

23h03 - 50m livre S4 (Susana Schnarndorf, Patricia Santos) - classificatórias

Parataekwondo - Sem transmissão

22h30 - até 61kg K44: Nathan Torquato x Parfait Hakizimana (Equipe Paralímpica de Refugiados) - eliminatórias

Bocha - Sem transmissão

21h30 - Equipe BC1/BC2: Brasil x Portugal

21h30 - Equipe BC4: Brasil x Eslováquia

Canoa em velocidade - Sem transmissão

21h35 - Caiaque 200m KL1 (Luis Carlos Silva) - classificatórias

21h45 - Va’a 200m VL2 (Debora Raiza Benevides) - classificatórias

21h50 - Caiaque 200m KL2 (Fernando Rufino) - classificatórias

22h - Caiaque 200m KL3 (Caio Ribeiro, Giovane de Paula) - classificatórias

22h55 - Caiaque 200m KL1 (Adriana Azevedo) - classificatórias

23h10 - Va’a 200m VL2 (Luis Carlos Silva, Fernando Rufino) - classificatórias

23h25 - Caiaque 200m KL3 (Mari Christina Santilli) - classificatórias

23h30 - Va’a 200m KL3 (Giovane de Paula) - classificatórias

23h35 - Va’a 200m VL3 (Caio Carvalho) - classificatórias

Ciclismo - Sem transmissão

21h30 - Corrida de rua C4-5 (Ana Raquel Montenegro) - final

21h48 - Corrida de rua C1-3 (Carlos Alberto Soares) - final

Tiro com arco - Sem transmissão

23h - Arco recurvo - eliminatórias

Fabíola Dergovics x Emma Rose Ravish (Estados Unidos)



Quinta-feira (2/9)

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h - 400m livre S6 (Talisson Glock, se classificar) - final

5h10 - 400m livre S6 (Laila Abate, se classificar) - final

5h22 - 100m borboleta S9 (Vanilton Filho, se classificar) - final

Natação - TV Brasil e TV Brasil Play

6h03 - 100m costas S14 (Gabriel Bandeira, se classificar) - final

6h10 - 100m costas S14 (Ana Karolina Oliveira, se classificar) - final

6h39 - 50m costas S2 (Gabriel Araújo, se classificar) - final

7h10 - 50m livre S3 (Bruno Becker, se classificar) - final

7h31 - 50m livre S4 (Ronystony Silva, se classificarem) - final

7h38 - 50m livre S4 (Susana Schnarndorf, Patricia Santos, se classificarem) - final

Futebol de cinco - SporTV

7h30 - Brasil x Marrocos - semifinal

Goalball - SporTV

5h45 - Brasil x Lituânia (Masculino) - semifinal

Vôlei sentado - SporTV

6h30 - Brasil x Comitê Paralímpico Russo (Masculino) - semifinal

Atletismo - SporTV

9h29 - 400m T13 (Rayane Silva) - classificatórias

Atletismo - Sem transmissão

7h - Salto em distância T63 (Ana Claudia Maria) - final

7h20 - 100m T12 (Viviane Soares, se classificar) - final

7h48 - Arremesso de peso F33 (Leylane Moura) - final

Goalball - Sem transmissão

7h30 - Brasil x Estados Unidos (Feminino) - semifinal

Parataekwondo - Sem transmissão

a partir de 0h15 - até 61kg K44: Nathan Torquato, se classificar - semifinal

6h15 - até 61kg K44: Nathan Torquato, se classificar - semifinal

a partir das 8h15 - até 61kg K44: Nathan Torquato, se perder semifinal - disputa de bronze

9h15 - até 61kg K44: Nathan Torquato, se classificar - final

Bocha - Sem transmissão

2h45 - Pares BC4: Brasil x Reino Unido

4h20 - Pares BC3: Brasil x Portugal

6h05 - Equipe BC1/BC2: Brasil x Eslováquia

6h05 - Pares BC4: Brasil x Canadá

Parabadminton - Sem transmissão

5h20 - SH6: Vitor Gonçalves Tavares x Didin Taresoh (Malásia)

Tiro com arco - Sem transmissão

5h30 - Arco recurvo - quartas de finais

Fabíola Dergovics, se classificar

7h06 - Arco recurvo - disputa do bronze

7h21 - Arco recurvo - final

Fabíola Dergovics, se classificar

