Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quinta-feira (2/9)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quinta-feira (2/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quarta-feira (1/9).

Resultados da quarta-feira (1/9)

Campeonato Brasileiro Série B

Confiança 1 x 2 CRB

Londrina 2 x 3 Coritiba



Eliminatórias da Copa - Europa

Cazaquistão 2 x 2 Ucrânia

Luxemburgo 2 x 1 Azerbaijão

Portugal 2 x 1 Irlanda

França 1 x 1 Bósnia

Dinamarca 2 x 0 Escócia

Ilhas Faroe 0 x 4 Israel

Moldávia 0 x 2 Áustria

Letônia 3 x 1 Gibraltar

Noruega 1 x 1 Holanda

Turquia 2 x 2 Montenegro

Malta 3 x 0 Chipre

Rússia 0 x 0 Croácia

Eslovênia 1 x 1 Eslováquia



Campeonato Paranaense (semifinal)

Athletico-PR 1 x 1 Cascavel



Copa do Brasil sub-17

Atlético-MG 4 x 2 Londrina



Eliminatórias da Copa - África

República Centro-Africana 1 x 1 Cabo Verde

Senegal 2 x 0 Togo

Guiné-Bissau 1 x 1 Guiné

Mali 1 x 0 Ruanda

Líbia 2 x 1 Gabão



Competições desta quinta-feira (2/9)



Campeonato Brasileiro

19h - Fluminense x Juventude



Eliminatórias da Copa - América do Sul

17h - Bolívia x Colômbia

18h - Equador x Paraguai

21h - Venezuela x Argentina

22h - Peru x Uruguai

22h - Chile x Brasil



Eliminatórias da Copa - Europa

13h - Geórgia x Kosovo

15h45 - Suécia x Espanha

15h45 - Itália x Bulgária

15h45 - Lituânia x Irlanda do Norte

15h45 - República Tcheca x Belarus

15h45 - Estônia x Bélgica

15h45 - Andorra x San Marino

15h45 - Hungria x Inglaterra

15h45 - Polônia x Albânia

15h45 - Islândia x Romênia

15h45 - Liechtenstein x Alemanha

15h45 - Macedônia do Norte x Armênia



Eliminatórias da Copa - África

10h - Quênia x Uganda

10h - RD Congo x Tanzânia

13h - Níger x Burkina Faso

13h - Namíbia x Congo

13h - Madagascar x Benin

16h - Djibuti x Argélia

16h - Marrocos x Sudão



Eliminatórias da Copa - Ásia

8h - Coreia do Sul x Iraque

13h - Irã x Síria

13h45 - Emirados Árabes Unidos x Líbano

Na TV



5h45 - Jogos Paralímpicos: Goalball Feminino (Brasil x China); SporTV2

6h - Jogos Paralímpícos: natação (finais); SporTV2

7h30 - Jogos Paralímpícos: futebol de 5 masculino - Brasil x Marrocos, semifinal); Globo e SporTV2

10h - Ciclismo: Volta da Espanha - Etapa 18 (Salas a Altu d’El Gamoniteiru); ESPN 2

12h - Tênis: US Open: Segunda Rodada - ESPN e SporTV3

14h - Golfe: PGA Tour Championship: Primeira Rodada; ESPN 2

15h - Futebol: Eliminatórias Asiáticas: Austrália x China; FOX Sports

15h30 - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18: São Paulo x Internacional; SporTV

15h45 - Eliminatórias Europeias: Itália x Bulgária; TNT

15h45 - Eliminatórias Europeias: Hungria x Inglaterra; Space

16h30 - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Masculino - Chile x Peru; SporTV2

17h - Eliminatórias Sul-Americanas: Bolívia x Colômbia; SporTV4

18h - Eliminatórias Sul-Americanas: Equador x Paraguai; SporTV

19h - Brasileirão: Fluminense x Juventude; pay-per-view

19h - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Masculino - Brasil x Colômbia; SporTV2

21h - Eliminatórias Sul-Americanas: Venezuela x Argentina; SporTV3

21h30 - Jogos Paralímpícos: atletismo; SporTV2

22h - Eliminatórias Sul-Americanas: Chile x Brasil; Globo e SporTV

22h - Eliminatórias Sul-Americanas: Peru x Uruguai; SporTV4