Parças de Neymar no PSG, Messi e Mbappé também são atrações nas Eliminatórias. O jogador eleito seis vezes melhor do mundo comandará os atuais campeões da Copa América contra a Venezuela, às 21h, no Estádio Olímpico, em Caracas. Messi formará dupla de ataque com Lautaro Martínez. Ontem, com Mbappé em campo, a França empatou por 1 x 1 com a Bósnia e Herzegóvina. Griezmann e Dzeko marcaram os gols, em Saint-Denis.