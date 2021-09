Festança com cereja no bolo

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

O Corinthians comemorou seu aniversário de 111 anos com pompas e um presente de luxo. Ontem, o alvinegro paulista assoprou as velinhas em grande estilo. Apesar de não poder estar próximo da torcida devido à pandemia do novo coronavírus, a equipe não deixou a data passar em branco. Através de uma live nas redes sociais, festejou a data e apresentou aquele que é a “cereja do bolo” para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro: o meia-atacante William, de 33 anos.

Maior reforço do Corinthians na janela de meio da temporada, William chegou a São Paulo com status de ídolo. Revelado no clube, o jogador volta ao Brasil após 14 temporadas no futebol europeu. Em 2007, ele atuou em 41 jogos pelo alvinegro e marcou dois gols. Após desembarcar pela manhã, o jogador de 33 anos foi recebido com um “buzinaço” de torcedores no caminho até o Parque São Jorge, onde assinou contrato válido até o fim da temporada de 2023.

No percurso entre o aeroporto e a sede do time paulista, William ressaltou a alegria de retornar ao Corinthians. “Feliz de poder voltar para casa, para o clube que eu amo. Toda a minha família é corintiana e eu realmente estou muito feliz. São 111 anos de mais alegrias do que tristeza. Tenho muitos amigos no clube. Tenho amizade com Jô, Renato Augusto, Fábio Santos, Cássio... Estou feliz pelo carinho deles e o esforço do clube para me trazer de volta”, vibrou, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

William também destacou o carinho recebido pelos corintianos no processo de negociação. “É uma sensação única. A minha ficha não caiu ainda. Eu fiquei impactado com tudo que vem acontecendo nesses dias. Torcedores me mandando mensagens, falando quererem minha volta. Eu fiquei muito surpreso. Sentir o calor da torcida, poder estar perto. Se não fosse a pandemia, seria muito bacana”, acrescentou o atleta, antes de passar por uma bateria de exames necessários para a assinatura do vínculo com o alvinegro.

Na chegada ao Parque São Jorge, o jogador foi recebido com o som da tradição sirene do local, acionada sempre que o Corinthians contrata algum grande reforço. Após assinar o vínculo de retorno, o jogador recebeu a camisa do clube das mãos do presidente Duílio Monteiro. “Estou motivado para jogar, para fazer meu melhor”, destacou a contratação alvinegra.

Show de aniversário

Horas depois da chegada de William, o Corinthians realizou uma live de aniversário na Neo Química Arena. No evento de pouco mais de quatro horas, o clube anunciou novidades para a torcida. O evento contou, ainda, com shows de artistas alvinegros, além da presença de torcedores ilustres do time paulista. Em meio à festa, dirigentes do clube aproveitaram a data comemorativa para confirmar outras novidades para o restante da temporada. A comemoração também confirmou o número inustiado escolhido por Roger Guedes: 123.

No futebol, o Timão confirmou a chegada de dois patrocinadores para o futebol profissional: Alê e Mercado Bitcoin. A equipe feminina ganhou um apoio master: a Spani Atacadista. “Começamos um trabalho interno intenso com todas as diretorias no início do ano. Levantamos tudo o que o clube precisava. Com todo esse trabalho de oito meses, com redução de despesas e receitas novas, conseguimos mudar o cenário do clube. Temos muitas coisas para fazer ainda”, destacou o presidente Duílio Monteiro.