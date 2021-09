Paradinhas

CB Correio Braziliense

» FLUMINENSE

Fluminense e Juventude brigam, hoje, no Maracanã, às 19h, pelo oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, em duelo atrasado da 14ª rodada. Os times somam 21 pontos e o vencedor vai a 24, superando Ceará, Athletico-PR, Santos e São Paulo.

» São Paulo

Reforço do São Paulo, o volante Gabriel Neves é mais um uruguaio a vestir a camisa do time. Ciente do bom histórico dos compatriotas no clube, ele prometeu buscar o mesmo rendimento exibido por nomes como Diego Lugano e Darío Pereyra.

» Cruzeiro

Uma juíza da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte citou o Cruzeiro em um mandado expedidom ontem, para que o clube pague R$ 330 milhões a investidores do zagueiro Dedé. Lílian Bastos deu 15 dias para que os mineiros efetuem o pagamento.

» Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou, ontem, para o período de treinos antes do próximo compromisso, dia 12, às 16h, contra o Flamengo. Na atividade, foram aperfeiçoadas a posse de bola e troca rápida de passes em transição.

» Vasco

O zagueiro Leandro Castan causou polêmica, ontem, ao comentar sobre camisa arco-íris lançada pelo Vasco em apoio ao movimento LGBTQIA+. “Fui teoricamente obrigado a vestir”, afirmou o capitao do cruzmaltino.

» Flamengo

Com as presenças de Rodrigo Caio e Kennedy em campo, o Flamengo voltou aos treinos, ontem, no Ninho do Urubu, após três dias de folga. As atividades foram as primeiras do período de 12 dias até o próximo compromisso do time.