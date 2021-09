Brasil vence em estreia no DF

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV)

O Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, foi o palco da retomada da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, depois do quarto lugar nas Olimpíadas Tóquio-2020. O primeiro obstáculo no torneio Sul-Americano foi o Peru, que chegou a incomodar o Brasil em alguns momentos da partida, mas nada que ameaçasse o jogo. A equipe de Renan Dal Zotto superou os incas por 3 x 0, com parciais 25 x 12, 25 x19 e 25 x 18.

O primeiro set começou com o Brasil tomando a iniciativa e controlando o placar do jogo. Conforme o relógio girava, os peruanos tentaram incomodar, mas perderam por 25 x 12. A segunda parcial começou mais equilibrada. Depois do pequeno susto, a amarelinha respirou e voltou a comandar a partida até fechar a parcial com um 25 x 19. No set final, o Peru chegou a abrir frente, mas tomaram a virada: 25 x 18.

Eleito melhor em quadra e maior pontuador do jogo, com 13 pontos, o oposto Alan comentou a vitória na estreia. “A expectativa é chegar na final e ganhar, porque Seleção Brasileira é assim. O time está bem mexido para esse ciclo olímpico. É uma formação nova, mas acho que estamos muito bem. Começar com vitória é sempre importante”, declarou o destaque da partida.

O ponteiro Adriano, que fez sua estreia pela seleção adulta, celebrou a oportunidade de defender o Brasil. “Agora estou tranquilo, mas antes do jogo estava bem ansioso e mandei mensagem para o meu técnico de base. Ele me acalmou e deu tudo certo. Fiquei muito feliz com a oportunidade”, afirmou. Depois da vitória, o Brasil retoma a preparação visando a partida diante da Colômbia, hoje, às 19h.

* Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz