Lenda paralímpica sai de cena no Japão

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Schneider/Exemplus/CPB - 30/8/19 )

O maior atleta paralímpico do Brasil encerrou a carreira. Daniel Dias nadou, ontem, sua última prova nos Jogos de Tóquio-2020, a final dos 50 metros livre da classe S5 — atletas com má-formação congênita ou amputados — e chegou em quarto lugar, atrás de três atletas chineses. Ele se despede com 33 anos e participação em quatro edições das Paralimpíadas. A lenda das águas tem 27 medalhas no currículo: 14 de ouro, sete de prata e seis de bronze.

Daniel não teve uma boa saída, mas se recuperou rapidamente e gradualmente foi ultrapassando os competidores — exceto os chineses. Ele fechou a prova com o tempo de 32s12. O medalhista de ouro foi Tao Zheng (30s31), que quebrou o recorde paralímpico, Weiyi Yuan foi prata (31s11) e Lichan Wang chegou em terceiro (31s35).

“Acabou, mas eu estou feliz. Só tenho de agradecer a Deus, louvado seja Ele. Deus me deu infinitamente mais do que eu pedi, se escrevesse não seria tão perfeito como foi. E agradecer à minha família. Cada braçada é para eles. Papai está chegando em casa”, disse Daniel, emocionado, ao SporTV.

Em Tóquio, Daniel aumentou a coleção de medalhas com mais três bronzes: nos 100m livre S5, nos 200m livre S5 e no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos, que junta atletas de classes diferentes, mas cuja soma numérica tem que ser 20. Além disso, disputou as finais e acabou sem medalha em mais duas provas: foi sexto no 50m peito da classe S5 e quinto nos 50m costas S5.

No último ciclo olímpico, a natação passou por uma reclassificação e atletas que antes eram da S6 acabaram “caindo” para a S5. Dessa forma, Daniel teve que entrar em disputas contra competidores com deficiências menos severas, que dominaram as provas com grande vantagem. Em Tóquio, o atleta demonstrou que isso o fez duvidar se conseguiria mais conquistas. Após alcançar segunda medalha de bronze, Dias disse ter tirado um peso das costas com a conquista.

Daniel inspirou muitos outros a se tornarem nadadores. Ele mesmo começou no esporte dessa maneira: com má-formação congênita nos membros superiores e na perna direita, começou a competir em 2006, inspirado em Clodoaldo Silva, e bateu todos os recordes possíveis.



Maria Carolina ganha ouro

Maria Carolina Santiago fez ainda mais história na Paralimpíada. Após encerrar um jejum de 17 anos sem medalhas de ouro para as nadadoras do Brasil, a atleta se tornou a única mulher brasileira a conquistar três ouros em uma única edição dos Jogos ao vencer a prova dos 100 metros peito classe S12. E não foi só: o país levou uma prata com Cecília Araújo nos 50m livre da classe S8 e um bronze com Talisson Glock nos 100m livre da classe S6.

Maria Carolina dominou a prova desde o começo. O tempo da brasileira foi de 1min14s89, novo recorde paralímpico. “Foi realmente foi uma prova muito bem nadada. Eu queria estar ali, estava pensando que seria minha última caída na água. Os 100m peito são minha prova favorita, e é tão difícil acertar ela. Quando vi que éramos campeões foi uma alegria grande”, comentou.