Futebol de 5: Brasil vence Marrocos e fará final contra Argentina

AB Agência Brasil

(crédito: ALE CABRAL/CPB)

Atual tetracampeão, o Brasil se garantiu na final do futebol de 5 nos Jogos de Tóquio (Japão), após vitória sobre Marrocos na manhã desta quinta-feira (2). A partida foi decidida com um gol contra, marcado pelo jogador marroquino Berka, após jogada do de Jefinho. Com o triunfo de 1 a 0 na semifinal, a seleção disputará a quinta medalha de ouro seguida na competição contra a Argentina, que venceu a China por 2 a 0 na outra semi. A final sul-americana será sábado (4), às 5h30 (horário de Brasília). Já Marrocos vai duelar pelo bronze a China amanhã (3), às 23h30.

O coração tá forte? Ainda tem jogo com Brasil, hein? No #FutebolDe5, @jefinhobaiano marca e faz 1x0 contra o Marrocos debaixo de MUITA chuva! #ParalímpicoEmTóquio



????: Alê Cabral / CPB pic.twitter.com/88SvjqaKq3 — Comitê Paralímpico Brasileiro -?????????????? (@cpboficial) September 2, 2021

Não foram poucas as dificuldades encontradas pelo equipe brasileira no duelo desta manhã, sob intensa chuva. Bem posicionado defensivamente, Marrocos dificultou bastante o trabalho dos atacantes brasileiros, chegando a colocar quatro zagueiros em campo. Já a seleção, com sua fome de gol, arriscou, em alguns momentos, uma formação sem defensores, com o time composto apenas por meias e atacantes.

O gol brasileiro foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo, com a ajuda de um jogador marroquino. Após jogada de Jefinho, a bola tocou no contrapé do jogador Berka, do Marrocos e, para a sorte dos brasileiros, foi parar no fundo da rede, fora do alcance do goleiro Samir Bara.

Mesmo com a vantagem, o Brasil manteve a postura ofensiva, o que acabou por possibilitar duas chances de gol para o Marrocos, em especial com o jogador Snisla. Com muita raça, o time brasileiro conseguiu manter a vantagem para, enfim, conquistar a tão desejada vaga na final.