Lutadora de Taekwondo afegã participa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

AF Agência France-Presse

(crédito: Philip FONG / AFP)

akia Khudadadi, uma das duas integrantes da delegação afegã presente em Tóquio para os Jogos Paralímpicos após ser retirada de Cabul, participou nesta quinta-feira (2) da estreia histórica do Taekwondo neste evento.

Impassível e com a música "Thunderstruck" do AC/DC, Zakia Khudadadi se dirigiu ao combate contra Ziyodakhon Isakova, do Uzbequistão.

A atleta afegã, que compete na categoria até 49 kg (categoria K44), venceu o primeiro ataque 6-5, antes de ser superada no segundo e cair por 17-12 em seu duelo das oitavas de final.

Foi para a repescagem e foi derrotada pela cinco vezes campeã mundial ucraniana Vikotriia Marchuk por 48-34.

"Claro que sim, a situação atual no Afeganistão me preocupa", afirmou Marchuk. "Estou muito contente que minha adversária tenha competido contra mim", acrescentou.

Tanto Zakia Khudadadi quanto o outro membro da delegação afegã, Hossain Rasouli, que participou na terça-feira do salto à distância do atletismo (categoria T47) não falarão com a imprensa, anunciou o Comitê Paralímpico Internacional (CIP).

"Vamos deixá-los tranquilos nos últimos dias para que se concentrem a competição, já que era seu sonho participar", afirmou o porta-voz do CIP, Craig Spence, nesta quinta-feira.

"Agora vamos começar a discutir o que vai acontecer na cerimônia de encerramento", apontou.