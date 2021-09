Tamires é escolhida como primeira embaixadora da CBF Academy

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Kin Saito/RiosCom)

Um dos destaques do Corinthians e figurinha carimbada na Seleção Brasileira, a lateral-esquerda, Tamires, foi escolhida para ser a primeira embaixadora da CBF Academy, o projeto de ensino, qualificação e capacitação futebolística da Confederação Brasileira de Futebol. A iniciativa começou em 2016, com objetivo de contribuir ativamente na carreira dos profissionais do esporte mais popular do país.

“Me sinto muito honrada em representar a CBF Academy como Embaixadora e levar adiante esse propósito de capacitação de quem trabalha ou quer trabalhar com o futebol”, disse Tamires, contente em poder ajudar no crescimento do futebol brasileiro.

A jogadora conta que fez parte da primeira turma da Escola de Futebol Feminino da CBF Academy e que chega agora para colaborar com esse time. “Tenho planos de continuar participando de cursos e licenças, e, principalmente, poder usar a minha voz para trazer outras pessoas, homens e mulheres, para estudar e ajudar o desenvolvimento do nosso esporte”, complementou.

Tamires será encubida de mostrar a importância de atletas ampliarem o conhecimento sobre o esporte, e também ajudará os profissionais das quatro linhas a enxergarem um futuro além dos campos de futebol. A parceria firmada entre a experiente jogadora e a CBF Academy, prevê a divulgação de cursos, tendências em treinamento esportivo e gestão de carreiras.

Vislumbrando o futuro, a lateral está matriculada no curso Licença B, que visa a qualificação e certificação para o profissional que desejar atuar como treinador em equipes de base.

“O perfil da Tamires simboliza exatamente o que estamos buscando para representar a CBF Academy. É uma profissional que atua em alto nível há um bom tempo e sabe como é importante olhar para o futuro”, analisa Michel Mattar, coordenador da CBF Academy.

“Ela tem o desejo de seguir contribuindo com o futebol quando chegar o momento de deixar os gramados, e mesmo que isso só vá acontecer daqui alguns anos, esse trabalho já começa agora: se capacitando e ampliando a mensagem para a comunidade do futebol feminino e masculino”, finaliza o membro da coordenação do projeto.

Dentro de campo, Tamires dá aula



Aos 33 anos, Tamires é um dos pilares do sucesso corintiano no cenário nacional e sul-americano. Junto ao alvinegro do Parque São Jorge, conquistou a Libertadores 2019, o Campeonato Brasileiro 2020 e o bicampeonato paulista em 2019 e 2020. Recentemente, defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020.

Em 2021, a lateral-esquerda pode levantar mais um troféu com a camisa do Corinthians. Seu time está em vantagem diante da Ferroviária, na semifinal do Brasileirão Feminino. No jogo de ida, as alvinegras venceram por 3 x 1 e podem carimbar a vaga na final no próximo domingo (5/9), às 19h, na Arena Barueri. O adversário na possível decisão pode ser o arquirrival Palmeiras.



Mais sobre a CBF Academy



A CBF Academy oferece 55 cursos, divididos em formação de técnicos (através das Licenças PRO, A, B e C); análise de desempenho; preparação física e de goleiros; direito esportivo, e de Gestão & Negócios.

Os conteúdos podem ser encontrados de forma digital, facilitando o ensino remoto em qualquer lugar. Em 2020, foi criada a Academy & Science, uma plataforma destinada à publicação de artigos científicos envolvendo o mundo do futebol.



