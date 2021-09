Capital anuncia a contratação do experiente zagueiro Emerson, ex-Gama

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Fértil Comunicação)

Alguns clubes do Distrito Federal seguem atentos às oportunidades oferecidas pelo mercado da bola. No Capital, não é diferente. A diretoria informou, nesta quinta-feira (2/9), a chegada de um velho conhecido do futebol local: o zagueiro Emerson, ex-Gama. O xerife de 38 anos foi o capitão do bicampeonato candango alviverde em 2019 e 2020, e agora está de volta a Brasília depois de defender o Juventude, time da elite nacional, por duas temporadas.

A contratação do experiente defensor visa o início da preparação do Capital para o Campeonato Candango 2022. A disputa do torneio mais tradicional do Distrito Federal é tida como prioridade dentro do clube, que busca o inédito troféu local. Na última edição do campeonato, vencido pelo Brasiliense, a Coruja terminou na 5ª colocação.

Experiente, além da passagem pelo Juventude, o zagueiro de 38 anos já vestiu a camisa de outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Athletico-PR, Coritiba e Guarani. Em 2011, foi convocado pela Seleção Brasileira para o Superclássico das Américas, diante da Argentina. Porém, acabou não entrando no jogo e viu, do banco de reservas, a amarelinha vencer por 2 x 0 e conquistar o título.

Emerson é a segunda novidade do Capital para a próxima temporada. Antes, a diretoria havia informado a renovação de contrato junto ao técnico Rogério Mancini. Recentemente, o comandante foi o dono da prancheta azul na campanha semifinalista no Campeonato Candango sub-20.

Além da chegada de Emerson e renovação do treinador Rogério Mancini, o Capital vem trabalhando intensamente na reforma do Estádio JK, no Paranoá, onde receberá suas partidas. Entre as melhorias feitas no local, destaca-se o trabalho realizado no gramado, que foi totalmente revitalizado e recebeu uma cara nova.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima