Balanço: Brasil tem dia dourado e vaga em finais nos Jogos de Tóquio

JM Júlia Mano*

(crédito: Miriam Jeske /CPB)

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 estão nos momentos finais. Mesmo assim, os representantes do Brasil continuam brilhando no torneio. O décimo dia de competições rendeu quatro ouros, uma prata e um bronze. Com isso, o país subiu para o sexto lugar no quadro geral de medalhas com 54 pódios (19 ouros, 13 pratas e 22 bronzes).

» Atletismo

Marivana Oliveira abriu o dia de conquistas brasileiras no atletismo competindo no arremesso de peso F35. A brasileira alcançou a marca de 9.15m na primeira tentativa e ficou com a prata. Na sequência, Mateus Cardoso Evangelista registrou 6,05m no salto em distância T37 e faturou o bronze.

Alessandro Rodrigo sagrou-se bicampeão paralímpico no lançamento de disco F11. As notas do atleta foram as maiores da prova. A dourada veio na última tentativa, quando fez 42,27m.

Jerusa Santos, Lorena Spoladore e Thalita Simplício concorreram nos 200m T11 econseguiram a vaga na semifinal, que será disputada nesta quinta-feira (2/9). Leylane Moura, do arremesso de peso F33, ficou perto ao pódio, mas encerrou a prova na quinta colocação. Julyana Cristina e Tuany Priscila, do arremesso de peso F57, avançaram à final, porém terminaram na sexta e na sétima colocação, respectivamente. Ana Claudia Maria, do salto em distância T63, ficou em décimo lugar.

Na semifinal dos 100m T12, Viviane Soares não avançou à final porque finalizou a prova no quinto lugar geral. Rayane Silva, dos 400m T13, também não vai para a próxima fase.

» Natação

A natação também rendeu conquistas ao Brasil. Talisson Glock conquistou o primeiro ouro paralímpico ao sagrar-se campeão dos 400m livre classe S6. O atleta ainda faturou, em Tóquio, dois bronzes. O primeiro no revezamento 4x50m livre misto até 20 pontos e o segundo nos 100m livre S6.

O mineiro Gabriel Araújo também ficou com o lugar mais alto do pódio nos 50m costas S2. O nadador havia conquistado duas medalhas na capital do Japão. O ouro nos 200m livre S2 e a prata nos 100m costas S2.

Gabriel Bandeira era esperança de medalha nos 100m costas S14. O atleta conquistou quatro pódios (primeiro lugar nos 100m borboleta, segundo nos 100m livre S14 e 200m medley SM14, bronze no revezamento 4x100m livre misto S14). O nadador quase garantiu vaga na final, mas ficou nove centésimos atrás do último classificado.

Patrícia Santos ficou no quase. A nadadora, que também era esperança de medalha no dia, foi superada pelas adversárias dos 50m livre S4 e encerrou em quarto lugar. Susana Schnarndorf competiu na mesma categoria, mas não se classificou para a final. José Ronaldo da Silva também ficou perto do pódio dos 50m costas S1 ao terminar a final em quarto.

Ana Karolina Oliveira, dos 100m costas S14, ficou em quinto lugar. Eric Tobera, dos 50m livre S4, foi à final, entretanto, terminou na sexta colocação. Ronystony Silva, da mesma categoria, não se classificou para a decisão por medalha. Laila Abate, 400m livre S6, finalizou a prova em sétimo. Vanilton Filho, 100m borboleta S9, e Bruno Becker, 50m livre S3, não passaram da primeira fase.

» Parataekwondo

Estreante, Nathan Torquato é o campeão do parataekwondo. O brasileiro subiu no lugar mais alto do pódio pela categoria até 61kg, classe K44, após uma final inusitada. O oponente era o egípcio Homaed Elzayat.

O rival do paulista foi parar no departamento médico após o confronto com Daniil Sidorov, do Comitê Paralímpico Russo. Elzayat retornou à Arena Makuhari Messe, na capital do Japão, porém sem condições de lutar. Assim, o brasileiro faturou o ouro.

Na saga pela sonhada dourada, Torquato venceu Parfait Hakizimana da Equipe Paralímpica de Refugiados nas eliminatórias por 27 x 4. Na sequência, o lutador atropelou o anfitrião japonês Mitsuya Tanaka por 58 x 24 nas quartas de finais. O passe para a final veio com triunfo sobre Antonio Bossolo da Itália por 37 x 34.

» Futebol de cinco

A Seleção segue viva na busca pelo pentacampeonato paralímpico. O time venceu o Marrocos sob forte chuva e com a ajuda dos adversários. O rival fez um gol contra que carimbou a presença brasileira nafinal, que terá clássico sul-americano. O Brasil retorna aos gramados neste sábado (4/9) para enfrentar a Argentina.

» Goalball

O time masculino despachou a Lituânia, campeã paralímpica na Rio-2016. Parazinho foi a estrela da manhã. O jogador marcou seis dos nove gols brasileiros. A decisão pelo ouro será nesta sexta-feira (3/9). A equipe feminina perdeu para os Estados Unidos nos pênaltis depois do empate no tempo regulamentar. A Seleção disputa o bronze contra o Japão nesta sexta-feira (3/9).

» Vôlei sentado

A Seleção perdeu para o Comitê Paralímpico Russo de virada. A equipe verde-amarela venceu o primeiro set. No segundo, os russos superaram os brasileiros e fecharam a terceira parcial em 25 x 19. A decisão foi para o tie-break, mas, mesmo assim, o Brasil não conseguiu reverter a seu favor e agora brigará pelo bronze, no sábado (4/9), com a Bósnia e Herzegóvina.

» Bocha

O dia não começou bem para as equipes da bocha. O quarteto, do BC1/BC2 perdeu para o time de Portugal por 9 x 2. O Brasil enfrentou a Eslováquia na classe BC4 e foi superado por 7 x 3. Na disputa em pares do BC4, os brasileiros perderam para o Reino Unido, por 7 x 3.

Entretanto, a dupla do BC3 abriu a sequência de triunfos do Brasil ao vencer Portugal por 7 x 3. Na sequência, a equipe do BC1/BC2 fez a segunda partida do dia e superou a Eslováquia.

A dupla do BC4 também retornou à Arena Ariake, no Japão, na manhã desta quinta-feira. Com placar de 4 x 3, venceu o Canadá.

» Canoa em velocidade

Fernando Rufino entrou nas águas da Baía de Tóquio em duas categorias: caiaque 200m KL2 e Va’a 200m VL2. No KL2, o brasileiro foi o segundo na bateria e vai à semifinal. No VL2, o atleta não abriu margem para erros, venceu a bateria e está garantido na disputa pelo pódio.

O Brasil tem outro representante no 200m VL2. Luis Carlos Silva terminou em quarto na bateria e vai à semifinal. O atleta também competiu no caiaque 200m KL1. Ele venceu as classificatórias e avançou direto à final.

Debora Raiza, do Va’a 200m VL2, Adriana Azevedo, do caiaque 200m KL1, e Mari Christina Santilli, do caiaque 200m KL3, conseguiram avançar à semifinal. Giovane de Paula competiu no caiaque 200m KL3 e no Va’a 200m VL3. O atleta vai às semifinais das duas categorias.

Caio Ribeiro também representou o Brasil em duas classes da canoa em velocidade. No caiaque 200m KL3, conseguiu uma vaga na semifinal. No Va’a 200m VL3 terminou a bateria em quinto e foi eliminado.

» Ciclismo

A participação dos brasileiros no penúltimo dia de prova do ciclismo não foi boa. Ana Raquel Montenegro ficou na 14ª colocação, na corrida C4-5, e Carlos Alberto Soares, na 31ª colocação, no C1-3.

» Tiro com arco

Fabíola Dergovics enfrentou Emma Rose Ravish dos Estados Unidos nas eliminatórias. A atleta do arco recurvo venceu a estadunidense por 6 x 4. Com o resultado, avançou às quartas de final e disputou a vaga na semifinal com a atual bicampeã paralímpica Zahra Nemati. A iraniana, favorita ao ouro em Tóquio-2020, não deu condição à brasileira e venceu a partida por 7 x 1.

» Parabadminton

Na estreia da modalidade em Paralimpíadas, Vitor Tavares enfrentou Didin Taresoh, da Malásia. O brasileiro da classe SH6 levou a melhor e tem mais um compromisso pela fase de classificação, nesta sexta-feira (3/9), diante do indiano Krishna Nagar.

