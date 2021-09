Veja a programação das Paralimpíadas nesta quinta para sexta-feira

JM Júlia Mano*

A partir das 21h (de Brasília), os atletas do Brasil entram em ação nas Paralimpíadas de Tóquio-2020 com as provas classificatórias da natação. O atletismo começa na sequência e tem como atração final que pode render medalha. Os atletas da canoa em velocidade buscarão vaga na disputa pelo pódio, ainda na noite desta quinta-feira (2/9). Na madrugada de sexta-feira (3/9), o goalball feminino brigará pelo bronze e o masculino, pela dourada tão desejada. A depender dos resultados dos brasileiros no dia, pode ser superado o recorde de 21 ouros conquistados em Londres-2012. O país está na sexta colocação no quadro geral com 54 medalhas (19 ouros, 13 pratas e 22 bronzes).

Quinta-feira (2/9)

Atletismo - SporTV

21h30 - Arremesso de peso F12 (Izabela Campos) - final

21h39 - 200m T11 (Lorena Spoladore, Jerusa Santos, Thalita Simplício) - semifinal

22h38 - 400m T47 (Lucas Lima, Petrúcio Ferreira, Thomaz Ruan Moraes) - classificatórias

22h55 - Lançamento de disco F37 (João Victor Teixeira de Souza) - final

23h02 - Salto em altura T64 (Jeohsah Santos) - final

Natação - Sem transmissão

21h04 - 200m medley SM10 (Ruan Felipe) - classificatórias

21h19 - 100m costas S6 (Gabriel Melone, Talisson Glock) - classificatórias

21h43 - 100m borboleta S8 (Gabriel Cristiano) - classificatórias

22h03 - 50m costas S4 (Ronystony Silva) - classificatórias

22h07 - 50m costas S4 (Susana Schnarndorf) - classificatórias

22h48 - 100m borboleta S11 (Wendell Belarmino, Matheus Souza) - classificatórias

23h04 - Revezamento masculino 4x100m medley até 34 pontos - classificatórias

Tiro com arco - Sem transmissão

21h15 - Arco recurvo - 1/16 eliminatórias

Heriberto Alves Roca x Kim Min Su

Bocha - Sem transmissão

21h30 - Pares BC3: Brasil x Hong Kong

23h15 - Equipe BC1/BC2: Brasil x Coréia do Sul

23h15 - Pares BC4: Brasil x Portugal

Ciclismo - Sem transmissão

21h30 - Corrida de rua C4-5 (André Grizante, Lauro Chaman) - final

Canoa em velocidade - Sem transmissão

21h44 - Va’a 200m VL2 (Debora Raiza) - semifinal

21h58 - Caiaque 200m KL2 (Fernando Rufino) - semifinal

22h12 - Caiaque 200m KL3 (Giovane de Paula, Caio Ribeiro) - semifinal

22h46 - Caiaque 200m KL1 (Luis Carlos Silva) - final

23h02 - Va’a 200m VL2 (Debora Raiza, se classificar) - final

23h10 - Caiaque 200m KL2 (Fernando Rufino, se classificar) - final

23h18 - Caiaque 200m KL3 (Giovane de Paula, Caio Ribeiro, se classificar) - final

Sexta-feira (3/9)

Atletismo - SporTV

0h10 - Revezamento 4x100m misto - classificatórias

7h - Salto em distância T20 (Jardênia Silva) - final

7h10 - Arremesso de peso F57 (Marco Aurelio Borges, Thiago Paulino) - final

7h57 - 200m T12 (Viviane Soares, Ketyla Teodoro) - classificatórias

8h12 - 200m T37 (Vitor Antônio de Jesus, Ricardo Mendonça, Christian Gabriel) - classificatórias

8h27 - 100m T36 (Aser Mateus, Rodrigo Silva) - classificatórias

9h17 - Revezamento 4x100m misto (se classificar) - final

Natação - SporTV

5h - 200m medley SM10 (Ruan Felipe, se classificar) - final

5h16 - 100m costas S6 (Gabriel Melone, Talisson Glock, se classificar) - final

5h30 - 100m borboleta S8 (Gabriel Cristiano, se classificar) - final

6h24 - 50m costas S4 (Ronystony Silva, se classificar) - final

6h31 - 50m costas S4 (Susana Schnarndorf, se classificar) - final

6h59 - 100m borboleta S11 (Wendell Belarmino, Matheus Souza, se classificarem) - final

Natação - Sem transmissão

8h03 - Revezamento masculino 4x100m medley até 34 pontos (se classificar) - final)

Goalball - SporTV

1h15 - Brasil x Japão (Feminino) - disputa pelo bronze

Goalball - TV Brasil e TV Brasil Play

7h30 - Brasil x China (Masculino) - final

Vôlei sentado - SporTV

6h30 - Brasil x Estados Unidos (Feminino) - semifinais

Parataekwondo - Sem transmissão

0h15 - Até 58kg K44 - quartas de finais

Fernanda Cardoso x Brianna Salinaro (Estados Unidos)

1h45 - Até 58kg K44 (Fernanda Cardoso, se necessário) - repescagem

6h - Até 58kg K44 (Fernanda Cardoso, se classificar) - semifinais

7h - Até 58kg K44 (Fernanda Cardoso, se necessário) - repescagem semifinais

8h - Até 58kg K44 (Fernanda Cardoso, a depender do resultado) - disputa pelo bronze

9h - Até 58kg K44 (Fernanda Cardoso, se classificar) - final

Bocha - Sem transmissão

2h45 - Pares BC3: Brasil x Austrália

4h10 - Equipe BC1/BC2: Brasil x Japão

6h05 - Pares BC3: Brasil x Japão

Parabadminton - Sem transmissão

3h20 - SH6: Vitor Tavares x Krishna Nagar (Índia)

Tiro com arco - Sem transmissão

a partir de 5h30 - Arco recurvo - 1/8 eliminatórias (Heriberto Alves Roca, se classificar)

a partir de 7h30 - Arco recurvo - quartas de finais (Heriberto Alves Roca, se classificar)

a partir de 8h30 - Arco recurvo - semifinais (Heriberto Alves Roca, se classificar)

9h06 - Arco recurvo - disputa pelo bronze (Heriberto Alves Roca, a depender dos resultados)

9h09 - Arco recurvo - final (Heriberto Alves Roca, se classificar)



