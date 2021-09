Brasil encontra dificuldades, mas vence Colômbia no Sul-Americano de Vôlei

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV)

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei venceu a segunda partida em sequência no torneio Sul-Americano. A vítima da vez, nesta quinta-feira (2/9), no Ginásio Nilson Nelson, foi a seleção colombiana, do técnico Jorginho Schmidt. O esquadrão verde-amarelo encontrou grandes dificuldades para superar o adversário, porém, suportou a pressão, contornou erros e conseguiu fechar a partida por 3 x 0, com parciais 25 x 20, 25 x 22 e 25 x 21

Em busca do terceiro triunfo, o próximo compromisso do Brasil no Sul-Americano será diante do Chile. A partida acontece nesta sexta-feira (3/9), às 19h, novamente no Ginásio Nilson Nelson.



O Brasil do técnico Renan Dal Zotto começou o jogo com Bruninho, Lucan, Adriano, Lucarelli, Isac, Alan e Thales. Enquanto, a Colômbia, do treinador brasileiro, Jorginho Schmidt, entrou em quadra com Diaz, Carabali, Lucumi, Piza, Mejia, Agamez e Guerrero.

Diferentemente da partida de estreia diante do Peru, o Brasil teve um primeiro set complicado diante da Colômbia. O oposto Alan até começou atacando bem a defesa adversária, mas o bloqueio colombiano funcionou bem e arrancou uma série de pontos dos donos da casa. O jovem Adriano e Isac aplicaram boas investidas, mas nada que fizesse o time deslanchar de vez. A primeira parcial foi extremamente equilibrada, com a seleção tricolor chegando a virar o jogo para 12 x 11. No entanto, a equipe de Renan Dal Zotto não cedeu e fechou o período em 25 x 20.

Depois de um primeiro set duro, o Brasil viu que não poderia abaixar a guarda. Os visitantes voltaram mais atentos, distribuindo bem o jogo e punindo os erros dos donos da casa. Os colombianos até chegaram a abrir três pontos num 9 x 6. Porém, o esquadrão verde-amarelo soube suportar a pressão e conseguiu equilibrar o duelo novamente. O caminho da vitória na segunda parcial passou pelo bloqueio composto, principalmente, por Alan. No set point, o brasiliense Abouba entrou para fortalecer a rede brasileira e foi o dono do ponto que finalizou o set em 25 x 22.

Apesar da derrota nos dois primeiros sets, a Colômbia continuou dando trabalho para a defesa brasileira. Os visitantes partiram para cima logo de início e colocaram um 3 x 0 no placar do Nilson Nelson. Contudo, mais uma vez, a equipe de Renan Dal Zotto segurou o ímpeto colombiano e conseguiu passar a frente com um 10 x 9. Com a vantagem, coube ao Brasil administrar o resultado parcial. Dessa forma, com muita calma, o Brasil continuou controlando o set e decretou 3 x 0 no confronto depois da vitória no set final por 25 x 21.

Na saída de quadra, o ponta Lucarelli disse estar contente por ter jogado ao lado de Adriano, jovem promessa brasileira. “É uma pena não ter público, a gente sente falta. Já joguei várias vezes aqui em Brasília, é sempre muito legal ter a torcida. É muito bom jogar, ontem não havia entrado. Foi muito bom jogar ao lado do Adriano, meu parceiro de quarto. Ele é um garoto que tem um futuro brilhante. Agora é pensar no jogo contra o Chile, que será complicado", analisou ao SporTV.



Campeão olímpico na Rio-2016, Bruninho falou sobre o recomeço dos trabalhos. “Voltando após duas semanas de folga, depois das Olimpíadas. É a construção de um novo ciclo olímpico. Garotos jovens com muito potencial, muito talento. A gente está aqui para dar suporte, maturidade e fazê-los crescer. Esse é o papel de nós, mais velhos, mas experientes. Agora é tirar o máximo a responsabilidade para que eles possam se sentir o mais a vontade possível no grupo”, disse o o capitão brasileiro.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima