Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da sexta-feira (3/9)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta sexta-feira (3/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quinta-feira (2/9).



Resultados da quinta-feira (2/9)



Campeonato Brasileiro

Fluminense 1 x 1 Juventude



Eliminatórias da Copa - América do Sul

Bolívia 1 x 1 Colômbia

Equador 2 x 0 Paraguai

Venezuela 1 x 3 Argentina

Peru 1 x 1 Uruguai

Chile 0 x 1 Brasil



Eliminatórias da Copa - Europa

Geórgia 1 x 0 Kosovo

Suécia 2 x 1 Espanha

Itália 1 x 1 Bulgária

Lituânia 1 x 4 Irlanda do Norte

República Tcheca 1 x 0 Belarus

Estônia 2 x 5 Bélgica

Andorra 2 x 0 San Marino

Hungria 0 x 4 Inglaterra

Polônia 4 x 1 Albânia

Islândia 0 x 2 Romênia

Liechtenstein 0 x 2 Alemanha

Macedônia do Norte 0 x 0 Armênia



Eliminatórias da Copa - África

Quênia 0 x 0 Uganda

RD Congo 1 x 1 Tanzânia

Níger 0 x 2 Burkina Faso

Namíbia 1 x 1 Congo

Madagascar 0 x 1 Benin

Djibuti 0 x 8 Argélia

Marrocos 2 x 0 Sudão

Eliminatórias da Copa - Ásia

Japão 0 x 1 Omã

Coreia do Sul 0 x 0 Iraque

Irã 0 x 1 Síria

Emirados Árabes Unidos 0 x 0 Líbano

Arábia Saudita 3 x 1 Vietnã

Austrália 3 x 0 China



Competições desta sexta-feira (3/9)



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Ponte Preta x Corrêa

19h - Vasco x Brasil de Pelotas

19h - Brusque x Avaí

21h30 - CSA x Vila Nova



Campeonato Brasileiro Série C

20h - Mirassol x São José-RS



Eliminatórias da Copa - África

10h - Moçambique x Costa do Marfim

10h - Zimbábue x África do Sul

13h - Mauritânia x Zâmbia

13h - Nigéria x Libéria

16h - Tunísia x Guiné Equatorial

16h - Camarões x Malaui

16h - Gana x Etiópia



Na TV



05h30 - Jogos Paralímpícos: eventos diversos - TV BRASIL

06h30 - Fórmula 1: GP da Holanda - 1º treino livre; BandSports

09h00 - Fórmula 3: GP da Holanda (treino de classificação); BandSports

10h00 - Fórmula 1: GP da Holanda 2º treino livre; BandSports

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha (etapa 19); ESPN2

12h - Tênis: US Open - terceira rodada; ESPN e SporTV3

14h00 - Golfe: PGA Tour Championship (segunda rodada); ESPN2

15h00 - Diamond League: etapa da Bélgica; BandSports

16h30 - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Masculino: Peru x Argentina; SporTV2

19h - Série B: Vasco x Brasil de Pelotas; pay-per-view

19h - Série B: Brusque x Avaí; pay-per-view

19h - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Masculino: Brasil x Chile; SporTV2

21h30 - Jogos Paralímpícos: atletismo; SporTV2

21h30 - Série B: CSA x Vila Nova; SporTV e pay-per-view

23h30 - Jogos Paralímpicos: futebol de 5 masculino (disputa pelo bronze); SporTV2