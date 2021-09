Seleção masculina vence a China e conquista ouro inédito no goalball

A seleção brasileira masculina de goalboll venceu a China e conquistou medalha de ouro inédita na Paraolimpíada de Tóquio. O jogo ocorreu no Centro de Convenções Makuhari Messe, nesta sexta-feira (3/9), e terminou em 7 a 2.

Bicampeões mundiais, em 2014 e 2018, o país esperava apenas esse ouro para a coleção de medalhas. Em 2012, o Brasil recebeu prata em Londres e bronze em 2016, quando jogou no Rio de Janeiro.

Brazil have won their first ever #Goalball #Gold medal!



They won 7-2 over China, who took #Silver



Which was your favourite goal?#Tokyo202 #Paralympics