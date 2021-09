Thiago Paulino é ouro e Marco Aurélio é bronze no arremesso de peso

AB Agência Brasil

O paulista Thiago Paulino foi o melhor competidor na prova de arremesso de peso da classe F57 (cadeirante) e conquistou, nesta sexta-feira (3), medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio. O brasileiro, que também é o atual campeão mundial, cravou 15,10 metros no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa.

O pódio também teve a presença de outro compatriota de Thiago. O paulista Marco Aurélio Borges fez o terceiro melhor arremesso, 14,85 metros, e levou, aos 43 anos, a primeira medalha de bronze em paralimpíadas. Já a prata ficou o chinês Guoshan Wu (15,0 metros).

A medalha de ouro de Paulino foi a 21ª do Brasil e nona do atletismo brasileiro em Tóquio 2020, igualando o feito de Londres 2012. Desta forma, a atual edição dos Jogos se torna a melhor campanha da história do Brasil em paralimpíadas. Em Londres, os brasileiros conquistaram 21 ouros, 14 pratas e oito bronzes, já em Tóquio levaram, até o momento, 21 ouros, 14 pratas e 26 bronzes.

Thiago Paulino dos Santos é natural de Orlândia, em São Paulo. O atleta de 35 anos amputou a perna esquerda abaixo do joelho em 2010 por causa de um acidente de moto. No ano seguinte, ele iniciou no atletismo a convite de um professor de Educação Física.

O medalhista de bronze Marco Aurélio Borges também precisou realizar uma amputação, na perna direita, devido a um acidente de moto, em 1998. Sete anos depois, ele começou no atletismo paralímpico no arremesso de disco. Borges nasceu na capital São Paulo.