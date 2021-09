Brasília Basquete lança concurso para definir uniformes para a nova temporada

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Brasília Basquete)

A bola laranja ainda não subiu para as equipes da capital federal no Novo Basquete Brasil (NBB), mas a preparação para a temporada segue a todo vapor. Após confirmar alguns nomes para o elenco, o Brasília Basquete divulgou, nesta quinta-feira (3/9), o lançamento de um concurso para a criação dos novos uniformes para 2021/2022. A ideia do anúncio feito pelas redes sociais é usar a criatividade dos torcedores e, através disso, recompensar os vencedores com até R$ 2 mil em prêmios.

Para participar, os interessados deverão criar um modelo para cada estilo de uniforme do clube. O primeiro deles, uma regata e bermuda de jogo, que devem ser, predominantemente, na cor branca. O segundo modelo também será de jogo, porém, na cor azul. Os vencedores levam R$ 750,00 por cada traje.

O uniforme número três será destinado à comissão técnica do Brasília Basquete. Não há especificação de cores. A premiação para o vencedor da categoria será de R$ 500,00. Por último, os fãs devem desenhar um modelo versão passeio, tanto para jogadores quanto para os membros técnicos, também sem restrições nas tonalidades. O prêmio para a criação da última peça será de R$ 250,00.

Presidente do Brasília Basquete, Bernardo Bessa conta que a iniciativa partiu para também aproximar os adeptos ao time. “Por vários motivos decidimos fazer esse projeto. Um deles é a aproximação do torcedor com a nossa equipe. Imagina você ter seu desenho, sua arte na camisa do seu time de coração! É uma ideia que tem tudo para dar certo. Convocamos todos os fãs de basquete a tentarem. Vai ser muito divertido e esperamos ótimos resultados!”, compartilhou.

Cada participante poderá enviar somente uma peça para cada um dos quatro modelos de uniformes. Segundo o departamento de marketing do Brasília Basquete, só serão aceitos os envios feitos em formato PDF, através e-mail oficial da equipe (marketing@bsbbkt.com), até às 23h59 de 12 de setembro.

A diretoria brasiliense fará uma seleção prévia e as peças que não seguirem as regras do concurso não serão avaliadas. Os próprios torcedores, através do Instagram oficial do Brasília Basquete, poderão votar nos uniformes que poderão ser utilizados na temporada 2021/22. O anúncio oficial dos vencedores acontecerá em 23 de setembro.

NBB data de início confirmada

A Liga Nacional de Basquete (LNB) confirmou as 17 equipes que disputarão o título mais importante do basquetebol brasileiro. A 14ª edição do torneio chega com algumas novidades, entre elas, o retorno do Rio Claro e a chegada do União Corinthians, do Rio Grande do Sul. A bola laranja também tem data subir pela temporada 2021/22: 23 de outubro. O confronto, data e local ainda serão divulgados pela entidade, assim como a tabela completa e o regulamento.

O Distrito Federal segue com dois representantes na elite do basquete brasileiro, o Brasília e o Cerrado levarão o nome da capital. Outras sete unidades da federação contam com equipes, como é o caso do Ceará (Fortaleza Basquete Cearense), Minas Gerais (Minas Tênis Clube), Paraíba (Basquete Unifacisa), Paraná (Pato Branco Basquete), Rio de Janeiro (Flamengo), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul Basquete e União Corinthians) e São Paulo (Zopone/Gocil Bauru Basket, Corinthians, Mogi das Cruzes, Paulistano/Corpore, Pinheiros, Rio Claro, São Paulo F.C. e Sesi Franca Basquete).

"É uma enorme satisfação ver o crescimento do NBB em cada temporada que se passa. Seguimos evoluindo dentro e fora das quadras com a contribuição dos clubes e o engajamento dos nossos fãs. Espero que seja mais uma temporada histórica e que o nosso basquete continue na direção certa”, declarou o Presidente da LNB, Delano Franco.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz