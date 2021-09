Com brasilienses no pódio, Brasil iguala resultado das Paralimpíadas de Londres

JM Júlia Mano*

(crédito: ALE CABRAL/CPB)

Thiago Paulino, do arremesso de peso classe F57, e a Seleção masculina de goalball foram os protagonistas, desta quinta-feira (2/9) e sexta-feira (3/9) de competições, ao faturar o ouro nas Paralimpíadas de Tóquio-2020. Com os títulos, a delegação brasileira iguala o número de títulos conquistados nos Jogos Paralímpicos de Londres-2012 - que era o maior. O dia ainda rendeu dobradinha verde-amarela no pódio e mais triunfos. Apesar de ter caído para a sétima posição do quadro geral, o Brasil chegou a marca de 61 medalhas (21 ouros, 14 pratas, 26 bronzes) e se aproxima das 72 da Rio-2016.

» Atletismo

O arremesso de peso classe F57 teve dobradinha brasileira. Thiago Paulino quebrou recorde paralímpico da classe ao cravar 15.10m e faturou o ouro. Marco Aurelio Borges fez 14.85m e ficou com o terceiro lugar do pódio.

João Victor Teixeira conquistou o segundo bronze das Paralimpíadas. O atleta alcançou 51.86m no lançamento de disco F37 e subiu no pódio. Ele ganhou a outra medalha no arremesso de peso da mesma classe.

Nos 100m T36, Rodrigo Silva mostrou o real significado de persistência. O atleta sofreu uma lesão muscular logo na largada, se levantou e fez questão de cruzar a linha de chegada. Infelizmente, não avançou para a final, mas poderá torcer pelo compatriota, Aser Mateus, que vai brigar pelo pódio.

O Brasil estará triplamente representado na final dos 400m T47. Lucas Lima, Thomaz Moraes e Petrúcio Ferreira estarão na disputa por medalha. Os 200m T11 terão a presença de Jerusa Santos e Thalita Simplício, enquanto Lorena Spoladore acompanhará a decisão da arquibancada, porque não conseguiu a classificação. Vitor Antônio de Jesus, dos 200m T37, também ficará somente na torcida da sua categoria. Ele terminou a bateria em sexto e não conseguiu avançar, enquanto Ricardo Mendonça e Christian Gabriel conseguiram a vaga.

Jeohsah Santos, do salto em altura T64, quase faturou o bronze. O saltador terminou em quarto com a marca de 1.88m, apenas 16cm a menos que o terceiro lugar. A jovem Jardênia Silva também ficou no quase. A atleta começou muito bem a prova ao quebrar o recorde das Américas com 5.29m. Ela manteve a regularidade nos saltos seguintes, porém foi superada pelas adversárias e finalizou na quinta colocação.

Izabela Campos, do arremesso de peso F12, ficou em décimo. Viviane e Ketyla Teodoro, dos 200m T12, não conseguiram classificação para a próxima fase. O mesmo ocorreu com o quarteto do revezamento 4x100m misto.

» Natação

No último dia de competições da modalidade em Tóquio, o brasiliense Wendell Belarmino conquistou o bronze nos 100m borboleta classe S11, na reta final da prova. O holandês Rogier Dorsman se manteve entre os três primeiros na maior parte do percurso e foi desbancado pelo brasileiro nos últimos segundos.

O nadador volta para casa com uma medalha de cada cor. Antes, faturou o ouro nos 50m livre S11 e a prata no revezamento 4x100m livre até 49 pontos. Matheus Souza caiu na piscina do Centro Aquático da capital japonesa na mesma categoria do brasiliense. Contudo, não conseguiu se classificar para a final.

Cecília Araújo tentou buscar a segunda medalha da edição dos Jogos nos 100m borboleta feminino, mas terminou a prova em sexto lugar. Esthefany Rodrigues, dos 200m medley feminino SM5, ficou em sétimo, assim como o quarteto do revezamento masculino 4x100m medley até 34 pontos. Gabriel Cristiano, dos 100m borboleta S8, e Ronystony Silva, dos 50m costas S4, chegaram na final, porém encerraram seus percursos em oitavo.

Ruan Felipe, dos 200m medley SM10, ficou para trás na fase classificatória. Talisson Glock e Gabriel Melone não foram à final dos 100m costas S6. Susana Schnarndorf, dos 50m costas S4, também não conseguiu vaga na disputa por medalha.

» Canoa em velocidade

Luis Carlos Silva conquistou a prata do caiaque 200m classe KL1. Com o tempo de 48.031s, o brasileiro pendurou a primeira medalha da edição no pescoço. Ele ainda terá a chance de conquistar o segundo pódio, em Tóquio, se avançar para a final dos Va’a 200m VL2, nesta sexta-feira. Fernando Rufino também competirá na mesma categoria, já classificado fará a sua segunda final paralímpica.

A primeira decisão de Rufino, em Paralimpíadas, foi no caiaque 200m KL2, na noite da última quarta-feira. Infelizmente, não chegou ao pódio e encerrou o percurso na sexta posição.

Caio Ribeiro representou o Brasil na briga por medalha do caiaque 200m KL3 e terminou em quinto. Giovane de Paula da mesma categoria ficou para trás na fase classificatória. Debora Raiza esteve na final do Va’a 200m VL2, mas terminou em sétimo.

» Goalball

A Seleção masculina conquistou o ouro inédito do país na modalidade. O time derrotou a China por 7 a 2. Parazinho e o brasiliense Leomon Moreno marcaram três vezes cada um, o que sacramentou a vitória verde-amarela. A equipe feminina foi superada na disputa pelo bronze. As brasileiras enfrentaram as anfitriãs japonesas e perderam por 6 a 1.

» Vôlei sentado

As brasileiras perderam a semifinal para os Estados Unidos. As atuais campeãs paralímpicas amassaram a Seleção verde-amarela, por 3 sets a 0. A equipe ainda terá chance de conquistar uma vaga no pódio, no sábado (4/9), na decisão pelo bronze contra o Canadá.

» Parataekwondo

Silvana Fernandes faturou o bronze, a segunda medalha do Brasil na modalidade na edição de Tóquio. A conquista veio da vitória sobre a turca Gamze Gurdal, por 26 a 9. A brasileira, de até 58kg categoria K44, perdeu apenas um duelo no dia, que lhe tirou da final.

» Parabadminton

Vitor Tavares perdeu o confronto para o indiano Krishna Nagar. O atleta, da classe SH6, estreou com vitória nos Jogos Paralímpicos, e teve a derrota na sequência. O brasileiro retorna na madrugada de sábado (4/9) para disputar a semifinal.

» Bocha

As três equipes brasileiras da modalidade não conseguiram classificação para as semifinais. O quarteto, da classe BC1/BC2, foi superado pela Coréia do Sul e pelo Japão. O trio, do BC4, perdeu para Portugal por 2 a 3.

A Seleção, do BC3, venceu Hong Kong por 5 a 3. Na sequência, perdeu para a Austrália por 5 a 2. A última partida foi contra o Japão, que ficou no 3 a 3, no desempate, o time foi derrotado. Com isso, a equipe terminou em quarto no Grupo B e se despediu dos Jogos Paralímpicos, pois avançam às semifinais somente os dois primeiros de cada chave.

» Ciclismo

O vice-campeão de corrida de rua C4-5, na Rio-2016, ficou de fora do pódio em Tóquio. Lauro Chaman terminou a prova em quarto lugar. André Grizante também competiu na categoria e encerrou o percurso em 17º.

» Tiro com arco

Heriberto Alves Roca foi eliminado na primeira rodada do arco recurvo. O sul-coreano Mi Su Kim fez 6 a 4 sobre o brasileiro.

*Estagiária sob supervisão de Danilo Queiroz