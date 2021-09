Brasiliense visita o Goianésia em decisão pela manutenção do sonho de acesso

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Jéssika Lineker/Distrito do Esporte)

Campeão candango de forma invicta e da Copa Verde, o Brasiliense chegou à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro como um dos favoritos ao acesso à terceira divisão nacional. Porém, em campo, a equipe encontrou dificuldades e acabou não engrenando como o torcedor esperava. Dessa forma, devido alguns tropeços durante a campanha, a classificação à segunda será decidida na última rodada. Neste sábado (4/9), às 16h, o Jacaré encara o Goianésia, 5º colocado, fora de casa, em briga direta por uma das últimas duas vagas do Grupo A5.

O clima é de decisão na equipe de Taguatinga. Mas, para carimbar o passaporte à fase mata-mata do torneio nacional, o Jacaré depende apenas de si. Hoje, o time fecha o G-4 a zona de classificação, com 20 pontos. O Goianésia, por sua vez, vem logo atrás, com a mesma pontuação, entretanto, com o saldo de gols (1) inferior aos oito do esquadrão candango.

Nesta edição da Série D do Brasileiro, Brasiliense e Goianésia se enfrentaram logo na rodada inaugural, há quase três meses. Na ocasião, jogando no Defelê, na Vila Planalto, o Jacaré até conseguiu sair na frente com gol de Zé Love, mas acabou cedendo o empate por 1 x 1. Caso se repita, a igualdade no placar no confronto deste final de semana garante o time do DF na próxima fase da competição.

Único representante do futebol do Distrito Federal com chances de ainda brigar pelo acesso, o Brasiliense vive um momento de mudanças no seu estilo de jogo. No última 16 de agosto, depois do baixo desempenho na quarta divisão nacional, a diretoria amarela optou pela saída do técnico Vilson Tadei, comandante dos dois títulos da temporada, e anunciou, no dia seguinte, a chegada de Luan Carlos Neto, que trabalhava como auxiliar no Brusque, na Série B.

Comparado aos demais técnicos do cenário nacional, Luan Carlos é um dos comandantes mais jovens à beira do campo. Apesar da pouca idade, coleciona passagens em diversos clubes no currículo. Entre eles, o próprio Goianésia, adversário direto pela sobrevivência na Série D. “O Goianésia é um clube que conheço bem, onde estive há mais de um ano e fui muito feliz. Por lá, consegui desenvolver um trabalho a longo prazo, o que facilitou muito no processo de desenvolvimento de um modelo de jogo”, destacou o técnico.

“Conheço pouco o atual elenco. Do grupo com quem trabalhei, apenas quatro ou cinco jogadores permanecem no time. Mas estamos estudando bastante, analisando bem a forma de jogo dele e como se comportam. É um confronto difícil, o Goianésia jogando em casa é sempre muito competitivo. É um duelo dificílimo e para nós já inicia a eliminatória da Série D”, disse Luan Carlos.

Embalado pela vitória de virada no último sábado (28/8), por 2 x 1, sobre o Porto Velho, o torcedor amarelo se pergunta qual será a postura adotada pela equipe comandada por Luan Carlos. Será que pelo fato de poder jogar pelo empate, o time irá se retrair? “A gente precisa trabalhar de forma inteligente, tentar adaptar algumas situações para conseguirmos ser mais competitivos em campo. Para isso, é necessário desenvolver um jogo mais agressivo, e aí, tentar encontrar um equilíbrio entre a qualidade técnica e agressividade”, analisou o comandante do Jacaré.

“É um jogo que demanda muita inteligência e concentração, onde você precisa ter agressividade com e sem bola, mas, principalmente, cautela. Mas essa cautela não pode ser um fator limitante das nossas ações ofensivas. É isso que a gente veio tentar buscar em Goianésia”, destacou.

Possíveis adversários candangos na sequência na Série D

No grupo do Brasiliense, apenas Aparecidense e Nova Mutum estão garantidos na segunda fase, portanto, restam duas vagas. O União Rondonópolis é o 3º colocado, com 21 pontos. Os mato-grossenses encaram, neste sábado, fora de casa, o Porto Velho, que apenas cumpre tabela. Caso supere os rondonienses, o Colorado mantém a colocação, o que faria o Jacaré a lutar pela 4ª posição e, possivelmente, colocaria os candangos frente a frente, na próxima fase, com a Ferroviária, dona da segunda melhor campanha do torneio.

Mas, se o União Rondonópolis for surpreendido pelo Porto Velho e o Jacaré vencer o Goianésia, o cenário se altera. Os candangos terminariam na 3ª colocação e teriam de enfrentar o vice-líder do Grupo A6, que será conhecido neste domingo (5/9). A briga é caseira, entre os mineiros Boa Esporte, Uberlândia e Caldense.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz