Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de domingo (5/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este domingo (5/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol no sábado (4/9).



Resultados da sábado (4/9)

Campeonato Brasileiro

Bahia x Fortaleza

Cuiabá x Santos

Campeonato Brasileiro Série B

Operário-PR 0 x 1 Vitória

Náutico 1 x 1 Guarani

Remo 0 x 1 Botafogo

Campeonato Brasileiro Série C

Floresta 1 x 2 Altos

Jacuipense 0 x 1 Manaus

Botafogo-SP 1 x 4 Novorizontino

Paraná 2 x 1 Criciúma

Volta Redonda x Ferroviário



Campeonato Brasileiro Série D

Palmas 0 x 0 Imperatriz

Paragominas 2 x 1 Guarany de Sobral

4 de Julho 1 x 0 Juventude Samas

Santo André 1 x 2 Bangu

Cianorte 0 x 0 Portuguesa

São Bento 0 x 1 Boavista

Madureira 1 x 2 Inter de Limeira

Marcílio Dias 3 x 2 Aimoré

Esportivo 4 x 1 Rio Branco-PR

Joinville 3 x 1 Cascavel

Caxias 1 x 1 Juventus-SC

Moto Club 3 x 2 Tocantinópolis

Goianésia 1 x 1 Brasiliense

Gama 4 x 2 Jaraguá-GO

Porto Velho 0 x 2 União Rondonópolis

Nova Mutum 1 x 0 Aparecidense

Eliminatórias da Copa - Europa

Chipre 0 x 2 Rússia

Finlândia 1 x 0 Cazaquistão

Irlanda 1 x 1 Azerbaijão

Sérvia 4 x 1 Luxemburgo

Letônia 0 x 2 Noruega

Eslovênia 1 x 0 Malta

Ucrânia 1 x 1 França

Ilhas Faroe 0 x 1 Dinamarca

Israel 5 x 2 Áustria

Escócia 1 x 0 Moldávia

Gibraltar 0 x 3 Turquia

Holanda 4 x 0 Montenegro

Eslováquia 0 x 1 Croácia

Amistosos Internacional

Catar 1 x 3 Portugal

Campeonato Brasileiro sub-20

Grêmio 0 x 3 Vasco

Internacional 4 x 0 Santos

Atlético-GO 1 x 0 Sport

América-MG 2 x 0 Fortaleza

Competições deste domingo (5/9)



Campeonato Brasileiro

18h15 - Athletico-PR x Sport

Eliminatórias da Copa - América do Sul

16h - Brasil x Argentina

18h - Equador x Chile

19h - Uruguai x Bolívia

19h - Paraguai x Colômbia

22h - Peru x Venezuela

Campeonato Brasileiro Série C

11h - Ypiranga-RS x Oeste

18h - Paysandu x Santa Cruz

20h - Botafogo-PB x Tombense

Campeonato Brasileiro Série D

15h - ABC x Treze

15h - Atlético-CE x Sousa

15h - Campinense x Caucaia

15h - Central x América-RN

16h - Sergipe x Bahia de Feira

16h - Juazeirense x Itabaiana

16h - Murici x Retrô

16h - Atlético-BA x ASA

16h - Águia Negra x Boa Esporte

16h - Uberlândia x Ferroviária

16h - Rio Branco VN x Patrocinense

16h - Caldense x Rio Branco-ES

17h - Ypiranga-AP x Fast

17h - Galvez x Castanhal

17h - São Raimundo-RR x Atlético-AC

17h - Penarol-AM x GAS

Eliminatórias da Copa - Europa

10h - Belarus x País de Gales

13h - Bulgária x Lituânia

13h - Albânia x Hungria

13h - Inglaterra x Andorra

13h - Islândia x Macedônia do Norte

15h45 - Kosovo x Grécia

15h45 - Espanha x Geórgia

15h45 - Suíça x Itália

15h45 - Bélgica x República Tcheca

15h45 - San Marino x Polônia

15h45 - Alemanha x Armênia

15h45 - Romênia x Liechtenstein

Campeonato Brasileiro Feminino (semifinal)

11h - Palmeiras x Internacional

20h - Corinthians x Ferroviária

Campeonato Brasileiro sub-20

15h - Corinthians x Bahia

15h - Cruzeiro x Athletico-PR

15h - Botafogo x Atlético-MG

15h - Chapecoense x Flamengo

16h - São Paulo x Ceará



Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

19h - Costa Rica x México

19h - Jamaica x Panamá

20h - El Salvador x Honduras

21h - Estados Unidos x Canadá

Eliminatórias da Copa - África

10h - Ruanda x Quênia

13h - Togo x Namíbia

16h - Gabão x Egito



Na TV

8h - Jogos Paralímpicos: Cerimônia de encerramento; SporTV2

08 horas - Futebol: Campeonato Inglês Feminino: Arsenal x Chelsea; ESPN Brasil

10 horas - Fórmula 1: GP da Holanda; Band

10h05 - Vôlei: Campeonato Sul-Americano Masculino - Brasil x Argentina; Globo e SporTV2

11 horas - Campeonato Brasileiro Feminino: Palmeiras x Internacional; SporTV

12 horas - US Open: Oitavas; ESPN e SporTV

13 horas - Eliminatórias Europeias: Inglaterra x Andorra; TNT

13h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - Etapa 21: Padrón a Santiago de Compostela - ESPN 2

14 horas - Copa Truck: etapa de Curitiba; Band

14h30 - Nascar Truck Series: Darlington; FOX Sports

15 horas - Campeonato Brasileiro Série D: Santo André x Bangu; TV Brasil

15h50 - Golfe: PGA - Tour Championship: Rodada Final; ESPN 2

16 horas - Eliminatórias: Brasil x Argentina; Globo e SporTV

16 horas - Campeonato Brasileiro sub-20: São Paulo e Ceará; Band

18h - Eliminatórias: Equador x Chile; SporTV4

19h - Eliminatórias: Paraguai x Colômbia; SporTV2

19h - Eliminatórias: Uruguai x Bolívia; SporTV

19 horas - Nascar Cup Series: Darlington; FOX Sports

20 horas - Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino: Corinthians e Ferroviária; Band

20 horas - Beisebol: MLB: Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants; ESPN 2

21h15 - Campeonato Argentino: River Plate x Independiente; ESPN Brasil

22h - Eliminatórias: Peru x Venezuela; SporTV