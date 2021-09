Confira o placar e a lista de transmissões desta segunda-feira (6/9)

CB Correio Braziliense

Athletico-PR empatou em casa por 0 x 0 com o Sport neste domingo pelo Brasileirão - (crédito: José Tramontin/Athletico.com.br)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta segunda-feira (6/9) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol no domingo (5/9).



Resultados da domingo (5/9)

Campeonato Brasileiro

Athletico-PR 0 x 0 Sport

Eliminatórias da Copa - América do Sul

Brasil* x Argentina

Equador 0 x 0 Chile

Uruguai 4 x 2 Bolívia

Paraguai 1 x 1 Colômbia

Peru 1 x 0 Venezuela

*suspenso

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS 2 x 0 Oeste

Paysandu 1 x 0 Santa Cruz

Botafogo-PB 1 x 1 Tombense

Campeonato Brasileiro Série D

ABC 2 x 0 Treze

Atlético-CE 2 x 0 Sousa

Campinense 5 x 0 Caucaia

Central 2 x 1 América-RN

Sergipe 4 x 0 Bahia de Feira

Juazeirense 1 x 1 Itabaiana

Murici 2 x 2 Retrô

Atlético-BA 1 x 0 ASA

Águia Negra 0 x 0 Boa Esporte

Uberlândia 1 x 1 Ferroviária

Rio Branco VN 2 x 1 Patrocinense

Caldense 1 x 2 Rio Branco-ES

Ypiranga-AP 1 x 1 Fast

Galvez 1 x 5 Castanhal

São Raimundo-RR 7 x 1 Atlético-AC

Penarol-AM 2 x 1 GAS

Eliminatórias da Copa - Europa

Belarus 2 x 3 País de Gales

Bulgária 1 x 0 Lituânia

Albânia 1 x 0 Hungria

Inglaterra 4 x 0 Andorra

Islândia 3 x 2 Macedônia do Norte

Kosovo 1 x 1 Grécia

Espanha 4 x 0 Geórgia

Suíça 0 x 0 Itália

Bélgica 3 x 0 República Tcheca

San Marino 1 x 7 Polônia

Alemanha 6 x 0 Armênia

Romênia 2 x 0 Liechtenstein

Campeonato Brasileiro Feminino (semifinal)

Palmeiras 4 x 1 Internacional

Corinthians 3 x 1 Ferroviária

Campeonato Brasileiro sub-20

Corinthians 7 x 1 Bahia

Cruzeiro 3 x 1 Athletico-PR

Botafogo 3 x 2 Atlético-MG





Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

Costa Rica x México

Jamaica x Panamá

Salvador x Honduras

Estados Unidos x Canadá

Eliminatórias da Copa - África

Ruanda 1 x 1 Quênia

Togo 0 x 1 Namíbia

Gabão 1 x 1 Egito

Competições desta segunda-feira (6/9)

Campeonato Brasileiro Série B

20h - Avaí x Vasco

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Figueirense x Ituano

Campeonato Brasileiro sub-20

15h15 - Fluminense x Palmeiras

Copa do Brasil Sub-17

15h - CRB x Athletico-PR

Eliminatórias da Copa - África

10h - Djibuti x Níger

10h - Uganda x Mali

10h - Benin x RD Congo

13h - Libéria x República Centro-Africana

13h - África do Sul x Gana

13h - Guiné x Marrocos

16h - Costa do Marfim x Camarões

Na TV

12 horas - Tênis: US Open - oitavas de final; SporTV 3 e ESPN

13 horas - Futsal: amistoso - Sérvia x Brasil; SporTV 2

14 horas - Beisebol: MLB - Tampa Bay Rays x Boston Red Sox; Fox Sports

15h15 - Campeonato Brasileiro Sub-20: Fluminense x Palmeiras; SporTV

17 horas - Beisebol: MLB - San Francisco Giants x Colorado Rockies; Fox Sports

20 horas - Série B: Avaí x Vasco; SporTV

21 horas - Futebol Americano Universitário: Louisville x Ole Miss; ESPN 2