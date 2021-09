Veja a programação das Paralimpíadas nesta sexta-feira para sábado

JM Júlia Mano*

(crédito: ALE CABRAL/CPB)

As Paralimpíadas de Tóquio-2020 entrarão no penúltimo dia de competições, na noite desta sexta-feira (3/9) - tarde de sábado (4/9) no Japão. Os brasileiros estarão em ação no atletismo, na canoa em velocidade, no tiro com arco, no futebol de cinco, no vôlei sentado, no parabadminton, no parataekwondo e no tiro esportivo com chances de medalhas. A depender do resultado da delegação na Terra do Sol Nascente, será quebrado o recorde de ouros faturados em uma edição de Jogos Paralímpicos e superado a campanha de 72 pódios conquistados na Rio-2016. O Brasil está na sétima posição do quadro geral com 61 medalhas (21 ouros, 14 pratas, 26 bronzes).

Sexta-feira (3/9)

Atletismo - SporTV

21h30 - Lançamento de dardo F54 (Poliana Jesus) - final

22h18 - 200m T35 (Fábio Bordignon) - final

22h27 - 200m T37 (Christian Gabriel, Ricardo Mendonça) - final

22h38 - 100m T36 (Aser Mateus) - final

23h08 - 100m T63 (Ana Claudia Maria) - classificatórias

Canoa em velocidade - Sem transmissão

21h37 - Caiaque 200m KL1 (Adriana Azevedo) - semifinais

22h05 - Va’a 200m VL2 (Luis Carlos Silva) - semifinais

22h12 - Caiaque 200m KL3 (Mari Santilli) - semifinais

22h26 - Va’a 200m VL3 (Caio Ribeiro, Giovane de Paula) - semifinais

22h48 - Caiaque 200m KL1 (Adriana Azevedo, se classificar) - final

23h12 - Va’a 200m VL2 (Luis Carlos Silva, se classificar, Fernando Rufino) - final

23h30 - Caiaque 200m KL3 (Mari Santilli, se classificar) - final

23h56 - Va’a 200m VL3 (Caio Ribeiro, Giovane de Paula, se classificarem) - final

Tiro com arco - Sem transmissão

23h20 - Arco recurvo time misto - eliminatórias

Brasil x Japão

Sábado (4/9)

Atletismo - SporTV

0h - 200m T47 (Fernanda Yara) - classificatórias

7h - Salto em distância T20 (Gustavo Henrique) - final

7h29 - 200m T11 (Thalita Simplício, Jerusa Santos) - final

7h44 - Arremesso de peso F63 (Edenilson Roberto Floriani) - final

7h50 - 200m T47 (Fernanda Yara, se classificar) - final

9h01 - 400m T47 (Petrúcio Ferreira, Lucas Lima, Thomaz Moraes) - final

9h26 - 100m T63 (Ana Claudia Maria, se classificar) - final

Futebol de cinco - SporTV e Rede Globo

5h30 - Brasil x Argentina - final

Vôlei sentado - SporTV

2h - Brasil x Bósnia Herzegovina (Masculino) - disputa pelo bronze

Vôlei sentado - Sem transmissão

4h30 - Brasil x Canadá (Feminino) - disputa pelo bronze

Tiro esportivo - Sem transmissão

0h30 - 50m rifle prone SH2 (Alexandre Galgani) - classificatórias

2h45 - 50m rifle prone SH2 (Alexandre Galgani, se classificar) - final

Parataekwondo - Sem transmissão

1h30 - mais de 58kg K44: Debora Menezes x a definir - quartas de finais

a partir de 2h - mais de 58kg K44 (Debora Menezes, se necessário) - repescagem quartas de finais

a partir de 6h - mais de 58kg K44 (Debora Menezes, se classificar) - semifinais

a partir de 7h - mais de 58kg K44 (Debora Menezes, se necessário) - repescagem semifinais

a partir de 8h - mais de 58kg K44 (Debora Menezes, a depender do resultado) - disputa pelo bronze

9h - mais de 58kg K44 (Debora Menezes, se classificar) - final

Parabadminton - Sem transmissão

1h30 - SH6: Vitor Tavares x Man Kai Chu (Hong Kong) - semifinais

Tiro com arco - Sem transmissão

a partir das 5h30 - Arco recurvo time misto (se classificar) - quartas de finais

a partir das 6h50 - Arco recurvo time misto (se classificar) - semifinais

7h36 - Arco recurvo time misto (a depender do resultado) - disputa pelo bronze

7h56 - Arco recurvo time misto (se classificar) - final



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima