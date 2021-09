Veja a programação das Paralimpíadas neste sábado para domingo

JM Júlia Mano*

(crédito: ALE CABRAL/CPB)

Depois de 12 dias recheados de jogos, as Paralimpíadas de Tóquio-2020 chegaram ao fim. As últimas competições ocorrerão neste sábado (4/9). Ainda tem brasileiro em ação nas finais do atletismo e no parabadminton.



Sábado (4/9)

Atletismo - SporTV

18h40 - Maratona T54 (Vanessa Cristina) - final

18h50 - Maratona T12 (Yeltsin Jacques) - final

18h50 - Maratona T46 (Alex Pires) - final

18h50 - Maratona T12 (Edneusa Santos, Edilene Boaventura) - final

Parabadminton - Sem transmissão

a partir de 21h - SH6 (Vitor Tavares, a depender do resultado) - disputa pelo bronze

a partir de 21h - SH6 (Vitor Tavares, se classificar) - final



Domingo (5/9)

8h - Cerimônia de encerramento Tóquio-2020 - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play







*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima