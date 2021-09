Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Santos

Pressionado no cargo depois de sofrer goleada por 4 x 0 dentro da Vila Bolmiro para o Flamengo na semana passada, o técnico Fernando Diniz tem a missão de vencer o Cuiabá, hoje, às 21h, para minimizar o risco de demissão.

» Fortaleza

O Tricolor do Pici pode dormir na vice-lideraça do Brasileirão, hoje, se vencer o Bahia às 21h, em Salvador, na abertura da 19ª rodada do Brasileirão. Com 33 pontos, a equipe superaria o Palmeiras, que soma 35.

» Corinthians

O centroavante Roger Guedes esbanjou otimismo, ontem, na primeira entrevista como atleta do Corinthians. “Vamos incomodar”, disse, torcendo para que ele e Willian e João Pedro, últimos reforços, entrem logo em campo.

» Vasco

Em jogo com gol mal anulado do Vasco, pênalti desperdiçado por Cano e erro grotesco do goleiro Vanderlei, o time carioca buscou empate por 1 x 1 com o Brasil-RS, ontem no Rio, pela Série B. Daniel Amorim salvou o Vasco da derrota.

» Candanguinho

O Real Brasília conquistou, ontem, o título do Candangão Sub-20 por 2 x 1 no placar agregado contra Taguatinga no Defelê. É o segundo título do time no torneio. O primeiro havia sido em 2017. Ambos disputarão a Copa SP em 2022.

» Atletismo

Alison dos Santos, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, confirmou seu favoritismo e venceu, ontem, os 400m com barreiras da etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League. O tempo dele foi de 48s23.