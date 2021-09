CB Correio Braziliense

Ontem, a Liga Nacional confirmou os 17 times participantes da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Representantes do Distrito Federal, Cerrado e Brasília terão a companhia de Rio Claro, União Corinthians, Fortaleza Basquete Cearense, Minas Tênis Clube, Unifacisa, Pato Branco, Flamengo, Caxias do Sul, Bauru, Corinthians, Mogi das Cruzes, Paulistano, Pinheiros, São Paulo e Sesi. A bola sobe em 23 de outubro.