Por teste no Inter, garoto do DF faz rifa

DQ Danilo Queiroz

País do futebol, o Brasil está repleto de meninos com o sonho de se tornar um profissional da bola. Com Nicolas Correia, de 10 anos, o objetivo não é diferente. Morador de Santa Maria e apaixonado pelo esporte, o jovem foi chamado pelo Internacional para participar de uma peneira em Porto Alegre. Para bancar os custos da viagem e impulsionar o filho a perseguir o sonho, os pais do garoto decidiram promover uma rifa.

Nicolas foi selecionado pelo Colorado gaúcho através do projeto Meninos da Vila, no Country Clube, onde o jovem treina. O teste terá a duração de cinco dias. “Estava tendo uma peneira entre os alunos da escolinha do Santos e ele foi o destaque. Ele passou para outra no Fluminense, mas primeiro vamos nessa do Internacional e depois nessa”, explica Patrícia Rosa, mãe do menino.

A ideia da rifa — que terá um relógio e um vale-compras como prêmios — surgiu para bancar os custos da viagem. A família ficará na capital gaúcha por sete dias. “Estou fazendo a rifa para ajudá-lo no que eu puder. Somos de baixa renda e não tenho condições de arcar com as despesas. Muitos amigos meus estão ajudando. O gasto total ainda não sei, mas as passagens estão em torno de R$ 3 mil”, complementa Patrícia.

Para Nicolas, a motivação para querer ser jogador de futebol se resume em uma simples, mas emblemática frase. “Porque eu amo esse esporte”. O teste no Inter é visto por ele como importante. “Para mim, é experiência, mas, às vezes, é ficar por lá”, explica, antes de apontar os ídolos. “Meus pais e o Neymar”, ressaltou.

Para auxiliar Nicolas a alcançar o sonho de criança, Patrícia conta que todo o esforço é recompensado. “Faço o impossível. Se tornar um jogador não é fácil. Coloco Deus na frente de todas as coisas. É muito gratificante fazer isso por ele. Para participar na rifa organizada por Nicolas e a família, basta entrar em contato com Patrícia através do telefone (61) 99195-7926. O valor do bilhete é de R$ 20.