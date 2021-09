Brasiliense decide classificação

CB Correio Braziliense

Campeão candango de forma invicta e da Copa Verde, o Brasiliense chegou à disputa da Série D do Campeonato Brasileiro como um dos favoritos ao acesso à terceira divisão nacional. Porém, em campo, a equipe encontrou dificuldades e não engrenou. A classificação à segunda fase será decidida na última rodada. Hoje, às 16h, o Jacaré encara o Goianésia, quinto colocado, fora de casa, em confronto direto por uma das últimas duas vagas do Grupo A5.

O clima é de decisão na equipe de Taguatinga. Mas, para carimbar o passaporte à fase mata-mata do torneio nacional, o Jacaré depende apenas de si. Hoje, o time fecha o G-4, a zona de classificação, com 20 pontos. O Goianésia, por sua vez, vem logo atrás, com a mesma pontuação, entretanto, com o saldo de gols (1) inferior aos oito do Brasiliense.

Nesta edição da Série D, Brasiliense e Goianésia se enfrentaram lna rodada inaugural. O Jacaré saiu na frente com Zé Love, mas cedeu o empate por 1 x 1. Caso se repita, a igualdade no confronto de hoje, o time do DF avançará à próxima fase da competição.

No grupo do Brasiliense, apenas Aparecidense e Nova Mutum estão garantidos na segunda fase. O União Rondonópolis é o terceiro com 21 pontos. Os mato-grossenses encaram, hoje, fora de casa, o Porto Velho. Caso supere os rondonienses, o Colorado manterá a colocação, o que faria o Jacaré lutar pela quarta posição para enfrentar a Ferroviária-SP no mata-mata. Se o União Rondonópolis for surpreendido pelo Porto Velho e o Jacaré vencer o Goianésia, o cenário se altera. Os candangos terminariam em terceiro e pegariam a Caldense-MG. Eliminado, o Gama cumpre tabela contra o Jaraguá, no mesmo horário.