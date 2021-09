Do peso real...

MP Marcos Paulo Lima

Protagonistas de mais um superclássico, hoje, às 16h, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Qatar-2022, Neymar e Lionel Messi carregam fardos que não pertencem somente a eles. Fora das quatro linhas, ambos são sabotados pela desordem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Associação de Futebol Argentina (AFA), com direito a renúncias, prisão e afastamento de presidentes. Atos inconsequentes dos cartolas, como o entra e sai de técnicos, minam duas das maiores potências do futebol mundial. A Europa conquistou as últimas quatro edições da Copa.

Apontado como salvador da pátria, responsável por tirar o Brasil da fila de 20 anos e brindá-lo com o hexa, Neymar teve quatro técnicos diferentes em 11 anos de Seleção. Estreou sob a batuta de Mano Menezes em 2010. Na sequência, Luiz Felipe Scolari, Dunga e Tite lideraram o camisa 10. Nesse período, a Seleção ganhou a Copa das Confederações (2013), a Copa América sem Neymar (2019) e chegou à semifinal do Mundial (2014) na humilhação do 7 x 1.

O tempo de permanência dos treinadores à frente da Seleção desde 2010 é de 31 meses (2,7 anos). No cargo desde 2016, Tite curte estabilidade rara. Para se ter uma ideia, a Alemanha teve apenas dois treinadores na Era Neymar. Mentor do tetra, Joachim Löw foi o dono da prancheta por 15 temporadas até ser trocado por Hansi Flick depois da Eurocopa deste ano.

De 2012 para cá, há uma dança das cadeiras no cargo de presidente da CBF. Ricardo Teixeira renunciou ao cargo. Condenado a 41 meses de prisão no caso Fifagate, José Maria Marin cumpriu pena domiciliar em Nova York até o ano passado. A defesa do acusado de receber US$ 6,5 milhões de propinas de empresas de marketing esportivo para assinar contratos de direitos comerciais de competições de futebol na América do Sul usou a pandemia do novo coronavírus e os problemas de saúde de Marin para trazê-lo de volta ao Brasil no ano passado.

Os ex-presidentes Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero também foram denunciados pela Justiça dos Estados Unidos por formação de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro, mas como o Brasil não extradita seus cidadãos, ambos não foram julgados em Nova York. Del Nero chegou a ser banido do esporte, mas teve a pena reduzida a 20 anos. Ele pode retornar ao futebol em 2038, quando terá 97 anos.

O atual presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo após denúncias de assédios moral e sexual feitas por uma funcionária da entidade. Quatro diretores e uma outra mulher também afirmaram terem sido alvos do dirigente. O cartola nega as acusações. Desde então, a CBF teve dois presidentes interinos: o coronel Nunes e o atual, Ednaldo Rodrigues.