Brasiliense passa de fase e vai enfrentar a Ferroviária

CB Correio Braziliense

O futebol candango passou sufoco, mas terá um representante no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Brasiliense começou perdendo para o Goianésia no confronto direito pela última vaga do Grupo 5, mas arrancou empate graças ao gol de Tobinha e conquistou o ponto suficiente para avançar.

Atual campeão candango e da Copa Verde, o Brasiliense terá pela frente na próxima fase a Ferroviária-SP em jogos de ida e volta, o primeiro deles no Serejão, em Taguatinga, e o segundo na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Hoje é dia de espionar o adversário. O time comandado pelo ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira Elano Blumer encerrará a participação na primeira fase contra o Uberlândia, às 16h, no Estádio Parque do Sabiá, no triângulo mineiro.

A decepção candanga na primeira fase é o Gama. Terceiro colocado no último Candangão, o alviverde se despediu do torneio, ontem, no Defelê, estádio da Vila Planalto, com vitória por 4 x 2 sobre o Jaraguá, único adversário que o time candango derrotou na competição.

A partir de agora, o time mais popular do DF aguarda o início da Copa Verde, último torneio na agenda do clube nesta temporada. O torneio dá vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Quebrado financeiramente, o clube só disputará um torneio em 2022, o Candangão. Se o Brasiliense subir para a C, dá brecha para que o arquirrival Gama participe da Série D no ano que vem.