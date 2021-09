Brasil supera Argentina e conquista 33º título Sul-Americano de Vôlei

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV)

Na manhã deste domingo (5/9), o Ginásio Nilson Nelson, no coração de Brasília, foi palco de um grande clássico no voleibol entre Brasil e Argentina. O encontro entre os dois únicos campeões da história do torneio Sul-Americano de Vôlei terminou, mais uma vez, com um final feliz para os brasileiros. O time verde-amarelo superou os algozes nos Jogos Tóquio-2020 por 3 sets a 1 - parciais 25 x 17, 24 x 26, 25 x 18 e 25 x 18 - e conquistou o título continental pela 33ª vez na história.

A campanha invicta no torneio foi coroada com o título e a vaga para a disputa do Mundial, que acontece no próximo ano. Mesmo com a derrota, a seleção argentina também garantiu o direito de participar da competição sediada na Rússia.

O time de Renan Dal Zotto entrou em quadra com Bruninho, Lucão, Lucarelli, Vaccari, Isac, Alan e Thales. Pelo lado alviceleste da rivalidade, Sanchez, Loser, Palacios, Palonsky, Ramos, Bruno Lima e Danani começaram jogando.

O jogo



O Brasil fez um primeiro set tranquilo, sem sofrer grandes sustos. De início, abriu o placar e colocou a Argentina em desvantagem, o que durou do início ao fim da parcial. O esquadrão verde-amarelo chegou a colocar uma folga de oito pontos do marcador, com 21. Mas, querendo vender caro a derrota, os hermanos esboçaram uma reação com boas tramas ofensivas, mas nada que mudasse o rumo do jogo. No ato final do primeiro tempo, o oposto argentino, Bruno Lima, errou o saque e o time tupiniquim fechou o set em 25 x 17.

A segunda parcial foi marcada pelo equilíbrio, com as duas seleções disputando cada bola. O Brasil até saiu na frente do placar, conquistou cinco pontos, mas viu a equipe argentina se soltar dentro de quadra e conseguir a virada. Com a vantagem no placar, os hermanos exploraram bem os erros dos donos da casa e chegaram na reta final de segundo tempo precisando administrar o resultado. Na fase decisiva do set, os visitantes encaixaram boas defesas, fecharam o segundo período em 26 x 24 e igualaram a partida em Brasília.

Mordido pela derrota no segundo set, o Brasil foi à terceira parcial com mais atitude e abriu de início, uma vantagem de 6 x 2. Por sua vez, a seleção argentina tentou manter o ritmo que levou à vitória no set anterior, até conseguindo aplicar uma virada, porém, a frieza verde-amarela prevaleceu. Os donos da casa voltaram à liderança da partida com um 19 x 15. A consistência ofensiva brasileira foi premiada com a vitória no terceiro período por 25 x 18.

O set final começou com a Seleção Brasileira dominando os maiores rivais. Atento às falhas defensivas da Argentina, a amarelinha fez a bola rodar e colocou 7 x 1 no placar. Mas o time alviceleste tentou suportar a a pressão verde-amarela e diminuir o prejuízo em Brasília. Porém, os donos da casa justificaram o favoritismo dentro de casa e fecharam a partida através de mais um 25 x 18.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima