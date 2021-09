Anvisa determina que jogadores argentinos sejam deportados do país

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / Raul ARBOLEDA)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu à Polícia Federal que expulse do país quatro jogadores argentinos que entraram no Brasil prestando informações sanitárias falsas.



Segundo a Anvisa, Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso descumpriram a determinação de que viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, não podem ingressar no Brasil sem fazer quarentena.

No formulário, eles declararam que não tinham passado por nenhum desses países. Porém, segundo a Anvisa, informações não oficiais foram repassadas à agência de que eles estariam mentindo, já que eles atuam em um clube inglês. "A Anvisa considera a situação risco sanitário grave, e por isso orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", diz a nota.

Brasil e Argentina se enfrentam, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo neste domingo (5/9).