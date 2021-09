Presidente afastado da CBF culpa a entidade por vexame internacional

CB Correio Braziliense

Presidente afastado do cargo após denúncias de assédio sexual e moral tenta provar na Justiça que é inocente - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, culpou a própria CBF pelo vexame internacional deste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. Aos cinco minutos do primeiros tempo, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo na Neo Química Arena, em São Paulo, para parar o jogo em razão da presença de quatro atletas argentinos (três deles titulares) que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro e, por isso, não poderiam jogar. Agora, o árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, e o comissário do jogo enviarão relatório ao Comitê Disciplinar da Fifa, que determinará as etapas a serem seguidas para a definição do confronto.

Em nota à imprensa, Rogério Caboclo criticou o episódio. "A interrupção, neste domingo, do jogo entre Brasil e Argentina por violação das regras sanitárias e migratórias é uma demonstração do desgoverno que tomou conta da CBF após meu injusto afastamento", disse o dirigente. Caboclo está impedido de ocupar o cargo depois das denúncias de assédio sexual e moral por parte de funcionários da entidade. Ele nega as acusações. "O próprio órgão que me afastou sumariamente, sem direito a defesa, já concluiu que não cometi a conduta de assédio", diz no documento publicado neste domingo.

Caboclo diz que a volta do futebol no Brasil na pandemia é um mérito da administração dele. "Na minha gestão, conseguimos voltar com o futebol observando todos os procedimentos preventivos contra a Covid-19. Assim, o retorno das competições aconteceu sem problemas, como ocorre também na Europa e com outros esportes", afirma.

O dirigente afastado critica, ainda, os procedimentos do atual mandatário interino da entidade, o vice Ednaldo Rodrigues. "O caso de hoje deveria ter sido resolvido pela CBF antes do jogo, evitando envergonhar o país e prejudicar as delegações, os patrocinadores e, sobretudo, o torcedor", comenta Rogério Caboclo.

Mais à frente, aumenta os ataques. "A CBF precisa de gestão. O grupo que tomou a entidade de assalto, armando meu afastamento, está interessado apenas em retomar o modelo de corrupção que acabou depois que eu cheguei. O episódio de hoje deixa evidente a necessidade do meu retorno ao comando da CBF para cumprir o mandato para o qual fui eleito com 96% dos votos", encerra o presidente afastado.

Presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues falou em nome da CBF durante o episódio na Neo Química Arena. "Lamento em nome de todos os desportistas, em nome de todos os filiados, de todo o público que estava também para acompanhar essa partida, os telespectadores, porque realmente causa indignação e acredito, com todo respeito a instituição Anvisa, mas a Anvisa realmente extrapolou em suas decisões porque poderia te lidado com tudo isso antes, não depois do jogo começar", disse o cartola.

Ednaldo Rodrigues culpou a Anvisa pela interrupção da partida. "A Anvisa extrapolou nas suas decisões, poderia ter evitado tudo antes. "Pelo que tomamos conhecimento a Anvisa há três dias já estava acompanhando a Seleção Argentina. Portanto, se estava acompanhando a Seleção da Argentina e tem o protocolo da Anvisa perante todos os clubes e confederações da América do Sul, onde isso aconteceu em 23 de junho, dizendo quais são as normas com relação a entrada de pessoas de qualquer especialidade no Brasil. Portanto nos causou muito estranheza há três dias a Anvisa com a Seleção Argentina e deixar para depois que o jogo iniciou uma situação dessa", alegou Ednaldo Rodrigues.