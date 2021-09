Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Vasco

O Vasco perdeu a chance de se aproximar do G-4 da Série B. Ontem, o cruzmaltino visitou o Avaí e perdeu, por 3 x 1, gols de Getúlio, Bruno Silva e Jonathan para os catarinenses. Morato descontou para os cariocas.

» Santos

Após demitir o técnico Fernando Diniz, o Santos trabalha para contratar um substituto. Ontem, o alvinegro abriu conversas com os desempregados Rogério Ceni, ex-Flamengo, e Fábio Carille, ex-Corinthians.

» Brasiliense

Ontem, a CBF detalhou os jogos entre Brasiliense e Ferroviária, pela Série D. Com mando do Jacaré, o primeiro jogo acontece no domingo, às 15h, no Defelê. A volta será em 18 de setembro, na Fonte Luminosa.

» US-Open

Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira Luísa Stefani avançou para as quartas de final do US-Open ao vencer as ucranianas Marta Kostyuk e Dayana Yastremska por 2 sets a 1. A dupla aguarda as novas rivais.