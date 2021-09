CB Correio Braziliense

Mutilada pela realização das Eliminatórias — cinco jogos foram adiados —, a 19ª rodada da Série A tem andamento, hoje, com mais dois jogos. O Corinthians recebe o Juventude, na Neo Química Arena, com a meta de se firmar no G-6 da competição nacional. Querendo se afastar do Z-4, o Fluminense visita a lanterna Chapecoense, na Arena Condá. A bola rola nas partidas às 21h30.