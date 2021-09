Paradinhas

CB Correio Braziliense

» MUNDIAL DE CLUBES

O Japão desistiu de abrigar a edição deste ano do torneio no período de 9 a 19 de dezembro. A Fifa procura uma nova sede para o evento. Os japoneses decidiram abrir mão devido à pandemia do novo coronavírus.

» SANTOS

Alvo do Santos para o lugar do demitido Fernando Diniz, o técnico Fábio Carille desembarcou ontem no Brasil e confirmou que está em negociações com o clube paulista. “Fazer um grande trabalho”, disse, praticamente selando o acerto.

» ATLÉTICO-MG

O time feminino do Galo perdeu, ontem, a final da Série A2 do Brasileirão feminino. Houve empate por 0 x 0 no tempo normal e triunfo do Bragantino por 4 x 2 nos pênaltis. Os dois times disputarão a eleite em 2022.

» CHILE

Medel, volante do Chile, foi ameaçado de morte nas redes sociais por uma pessoa que o questionou pela falta de gols da equipe nas Eliminatórias. A equipe chilena é apenas oitava colocada, com sete pontos.

» CORITIBA

Líder disparado da Série B do Brasileiro, o Coxa massacrou o Brusque por 4 x 0, ontem, pela 23ª rodada, e abriu cinco pontos no primeiro lugar. Os gols foram de Luciano Castán, Matheus Sales, Léo Gamalho e de Igor Paixão.

» CRUZEIRO

O Cruzeiro saiu na frente, ontem, em Goiânia, mas o Goiás reagiu rapidamente e segurou empate por 1 x 1, na Serrinha, pela 22ª rodada da Série B. Thiago abriu o placar para a Raposa, mas Elvis decretou a igualdade.