Peru pede garantias sanitárias ao Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Ernesto Benavides/AFP)

O Peru pediu garantias sanitárias às autoridades brasileiras para que os jogadores de sua seleção não corram o risco de contágio de covid-19 para o jogo de amanhã contra o Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Qatar-2022. A informação foi divulgada pela Federação Peruana de Futebol (FPF).

“O que aconteceu com o (jogo) Brasil e Argentina ocorreu em circunstâncias diferentes das que podem existir conosco”, disse o gerente de seleções da seleção peruana, Antonio García Pye.

O superclássico entreBrasil gentina foi suspenso, no domingo, devido à entrada em campo da Neo Química Arena de agentes sanitários brasileiros que tentaram deportar quatro jogadores que atuam na Inglaterra, país que está entre os vetados pelo Brasil para a entrada de seus cidadãos ou residentes devido à pandemia.

O Peru não tem nenhum jogador de sua seleção jogando na Inglaterra. Apesar da preocuapçpação, García Pye descartou a mudança de local da partida por ser “impossível realizá-la em termos logísticos”.

O Peru treinará hoje na Ilha do Retiro, casa do Sport. A seleção peruana não realizará reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco. Líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas com seis pontos de vantagem sobre a vice-líder Argentina, a Seleção Brasileira irá hoje para Recife.



Inglaterra tenta manter 100%

Depois de cinco vitórias em cinco jogos, a Inglaterra enfrenta um difícil teste fora de casa contra a Polônia, segunda colocada do Grupo I, hoje, pelas Eliminatórias da Europa, enquanto a Itália, freada por dois empates consecutivos, tentará se recuperar em casa contra a Lituânia.

Depois da vitória fácil como visitante sobre a modesta Andorra (4 x 0), o técnico da seleção inglesa Gareth Southgate foi taxativo: os vice-campeões da última Eurocopa irão a Varsóvia para vencer e “assumir decididamente o controle deste grupo”.

Diante da ameaça da Suíça, que está quatro pontos atrás, mas também dois jogos a menos, a Itália, campeã europeia, tentará se reencontrar com a vitória depois de dois empates consecutivos, incluindo um em Basileia no domingo contra os suíços, que recebem a Lituânia.

No Grupo E, depois de ter derrotado no domingo com facilidade a vice-líder República Tcheca (3 x 0) que descansa hoje, a Bélgica, com um Hazard em grande fase, vai à Belarus para aumentar sua vantagem na chave.

A Alemanha, que recuperou a liderança no Grupo J ao golear a surpreendente Armênia por 6 a 0, irá à Islândia para tentar consolidar esse primeiro lugar. Os armênios deverão se recuperar jogando em casa contra Liechtenstein.

Por fim, os dois líderes do Grupo B terão um duelo à distância: a Espanha, primeira com 10 pontos, viaja para enfrentar Kosovo, enquanto a Suécia, segunda com nove pontos, enfrentará a Grécia.