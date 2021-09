CB Correio Braziliense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 x 1, ontem, fora de casa, na sequência da 19ª rodada do Brasileirão. Luiz Henrique (foto) e Bobadilla marcaram para o tricolor carioca e Perrotti fez o gol do time catarinense na Arena Condá. Na outra partida de ontem, o estreante Roger Guedes fez a diferença no empate do Corinthians com o Juventude, por 1 x 1. O time gaúcho havia saído na frente com Ricardo Bueno. Sob pressão, o Timão foi para cima do adversário e Roger Guedes tirou coelho da cartola para garantir a igualdade, na Neo Química Arena.