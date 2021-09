Lisca não resiste à derrota na Série B e deixa o comando técnico do Vasco

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Vitor Brügger/Vasco)

Em meio à caminhada árdua pelo retorno à elite do futebol brasileiro, a nau do Vasco da Gama encontrou mais uma turbulência. Nesta quarta-feira (8/9), dois dias depois da derrota para o Avaí, por 3 x 1, pela 23ª rodada da Série B, o técnico Lisca pediu desligamento do comando cruzmaltino e não dirige mais o clube.

O técnico de 49 anos desembarcou no Rio de Janeiro em julho e esteve à frente do Gigante da Colina em 12 oportunidades, sendo sete derrotas, quatro vitórias e um empate. Em comunicado, o Vasco informou que a decisão partiu de Lisca, que “solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB.

Em vídeo divulgado pelo clube cruzmaltino, Lisca ressaltou o esforço para buscar resultados melhores, que acabaram não acontecendo. "A gente tentou de todas as maneiras buscar o objetivo do clube num curto espaço de tempo, no curto prazo que tinha para trabalhar. Infelizmente os resultados não vieram. O objetivo aqui era ter resultado a curtíssimo prazo. Como isso não aconteceu, hoje estou me desligando do clube", informou o ex-vascaíno.

"Desejo um grande final de campeonato, que o Vasco busque o objetivo, que é o acesso. Que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo", disse. "É uma tristeza muito grande, é uma oportunidade que eu tentei durante 30 anos, para buscar espaço num clube como o Vasco. Estou passando aqui para agradecer a toda torcida vascaína. Muito obrigado a todos, espero um dia poder voltar a esse grande clube, numa outra situação", finalizou o técnico.



Além de Lisca, os auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida também deixam a comissão técnica alvinegra. “O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube”, diz trecho da nota divulgada.



Sem a definição de um novo nome para o comando da embarcação vascaína, o auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix, membros da comissão permanente do Vasco, serão os responsáveis pelos treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lisca deixa o Vasco na nona colocação na tabela, com 32 pontos, a seis do rival Botafogo, que hoje fecha o G-4 da Série B, com 38. Os cariocas voltam a campo na próxima quinta-feira (16/9), às 19h, quando visita o CRB, em Alagoas.



Confira o comunicado oficial do Vasco

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube. O profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol nesta quarta-feira (08/09), antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro.



O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube.



O auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix, que fazem parte da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada."

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima