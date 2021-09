Tite não esconde escalação e comenta situação contra Argentina: "A decisão justa é respeitar leis"

VP VICTOR PARRINI*

A Seleção Brasileira finalizou a preparação para o duelo desta quinta-feira (9/9), às 21h30, diante do Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de comandar a última atividade na Arena Pernambuco, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva, confirmando a escalação para o confronto, além de analisar a situação extracampo envolvendo a Argentina.

Diferentemente de outras situações, o dono da prancheta verde-amarela não fez mistério em relação ao time que entrará em campo diante da seleção peruana. "É a mesma equipe que iria jogar contra a Argentina vai jogar contra o Peru”, garantiu Tite.

Com isso, o Brasil subirá ao gramado da Arena Pernambuco com: Weverton; Danilo, Lucas Veríssimo, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Neymar e Gabigol.

Naturalmente, a situação do último domingo (5/9), envolvendo a Argentina foi um dos principais assuntos na entrevista coletiva. Tite disse que gostaria que a bola tivesse rolado no clássico, porém, defendeu as decisões das autoridades. “Gostaria que tivesse jogo, sim. Antes disso, absolutamente corretas todas as manifestações da Anvisa e do Ministério da Saúde. O futebol não está acima de leis. Tem que ser respeitado. Estamos lidando com vidas”, lembrou.

Em 2021, Brasil e Peru se enfrentaram duas vezes, ambas pela Copa América e com vitória canarinho. Tite comentou como isso pode impactar o novo duelo. “Eles nos conhecem bem, nós conhecemos as características deles também. Retrospecto não ganha. O grau de dificuldade, a gente sabe que tem, a qualidade, a gente sabe que tem. A gente vai ter que produzir muito, jogar muito, manter regularidade, os diferentes jogos dentro do próprio jogo”, analisou.

Recepção calorosa em Recife

“Me senti abraçado e gostaria de abraçar. Sintam-se abraçados, torcedores pernambucanos. Quando a gente chega meia-noite e meia, quase 1h da manhã, e vê uma série de torcedores demonstrando carinho, verdadeiramente, com a seleção, que ela os representa. Isso está acima de jogar bem, mal, vencer, perder.”

Decisão de Brasil x Argentina no tapetão

“Existe justiça, existem leis, existe o respeito, existem hierarquias e existe uma série de fatores. No futebol não vale tudo, não tem esse cunho, há regras que se estabelecem.”

Manutenção da invencibilidade

O confronto frente aos peruanos vale a manutenção da invencibilidade nas Eliminatórias. Em sete jogos, a amarelinha conquistou sete vitórias, resultando na liderança isolada da competição com 21 pontos. Já o Peru, comandado pelo técnico Ricardo Gareca, ocupa a sétima posição na tabela, com oito pontos, e busca a recuperação na disputa. Os incas vêm de vitória em casa, por 1 x 0, sobre a Venezuela.



