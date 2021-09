Paradinhas 20

CB Correio Braziliense

» BOTAFOGO

O Botafogo está reforçado para a Série B. Ontem, o clube anunciou a chegada do lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. Torcedor alvinegro, o jogador foi anunciado sob o mantra de estar realizando um “sonho de criança”.

» SANTOS

O comando técnico do Santos não está mais vago. Ontem, o Peixe confirmou a contratação do treinador Fábio Carille, ex-Corinthians. A tendência é que ele comande o clube a partir do jogo contra o Bahia, no sábado, pelo Brasileirão.

» MUNDIAL DE CLUBES

A edição de 2021 do Mundial de Clubes está sem teto. Ontem, o Japão desistiu de sediar o evento devido à pandemia de covid-19. Agora, a Fifa estuda um novo local para o torneio, previsto para acontecer entre 9 a 19 de dezembro.

» US OPEN

A brasileira Luísa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski avançaram às semifinais do US Open ao derrotarem Marie Bouzkova e Lucie Hradecka por dois sets a um. A dupla irá encarar Coco Gauff e Catherine McNally, dos EUA.

» FUTSAL

O Brasil empatou com a Sérvia, por 1 x 1, no último amistoso antes da disputa da Copa do Mundo de Futsal. O jogo encerrou a série de quatro partidas preparatórias para o Mundial, marcada de 12 de setembro a 3 de outubro.

» FEMININO

Ícone da Seleção Brasileira, a meia Formiga estreou muito bem pelo São Paulo. A experiente jogadora de 43 anos marcou um dos gols da vitória sobre o Pinda, por 6 x 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.