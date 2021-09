Fifa pune ingleses e russos

CB Correio Braziliense

Motivada pela CBF, a Fifa decidiu punir os clubes ingleses e o Zenit por impedirem a convocação de jogadores brasileiros para a seleção nesta Data Fifa. De acordo com a decisão da entidade presidida por Gianni Infantino (foto), Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Leeds vão jogar desfalcados pelos mesmos atletas barrados na próxima rodada da Premier League. A mesma punição vai ocorrer com o Zenit, que pediu as devoluções de Claudinho e Malcom.